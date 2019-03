Rakitic-lobb sendte Real Madrid så godt som ut av gullkampen

(Real Madrid − Barcelona 0-1) For andre gang på fire dager vant Barcelona mot Real Madrid i hovedstadsklubbens storstue. Og for første gang på 87 år leder katalanerne i innbyrdes oppgjør.

Publisert: 02.03.19 22:36







1932. Året da Donald Duck ble skapt, Amelia Earhart ble første kvinne til å fly alene over Atlanterhavet, prinsesse Astrid ble født − og forrige gang Barcelona var foran Real Madrid på innbyrdes oppgjør.

Frem til i dag, lørdag 2. mars 2019.

For etter lørdagens 0-1-oppgjør på Santiago Bernabéu har Barcelona vunnet 96 kamper i tellende turneringer mot erkerival Real Madrid, som på sin side blir stående på 95. 51 kamper har endt uavgjort.

Det er statistikkguruen Alexis Martín-Tamayo, også kjent som MisterChip, som informerer om at Barcelona ikke har vært foran på 87 år, altså siden 1932, men at de nå er det.

I hans statistikk er Copa de la Coronación-kampen i 1902, turneringen som var forløperen til Copa del Rey, inkludert i statistikken, det selv om Det spanske fotballforbundet (RFEF) ikke anerkjenner turneringen som den første utgaven av Copa del Rey.

les også La Liga-kommentator før «El Clásico»: – Et slag i trynet for Real Madrid

Rakitic-lobb

Lørdag kveld, bare fire dager etter at Barcelona slo Real Madrid på samme gress med sifrene 3-0 og sikret en plass i cupfinalen, var katalanerne nok en gang best.

Ivan Rakitic ble kampens eneste målscorer da han spilte vegg med Sergi Roberto, løp fra Sergio Ramos og lobbet elegant ballen i mål bak en utrusende Thibaut Courtois i den 26. minutt.

– Fotball handler om mål, og i dag manglet vi det. De var mer effektive enn oss, og det er det som teller. Vi kan bare gratulere dem, ikke bare for en god kamp, men også et godt resultat, sier Sergio Ramos i et Strive-sendt intervju.

– En perfekt kamp, kaller Barcas Rakitic kampen.

Det var i det hele tatt en relativt sjansefattig El Clásico som ble spilt i den spanske hovedstaden lørdag.

Luis Suárez og Lionel Messi, som tidvis tok seg til lysken som om han slet med den, hadde riktignok muligheter til å gjøre mål, mens Vinicius Jr. var den som skapte mest for hjemmelaget. Men akkurat som i det forrige oppgjøret kom den brasilianske unggutten til kort foran mål.

Ellers er det verdt å nevne at det ble ampert på tampen av den første omgangen da Ramos sin hånd traff ansiktet til Messi idet argentineren forsøkte å ta ballen fra den spanske stopperen. Messi mente slaget var tilsiktet, men dommeren lot spillet gå.

les også Real Madrid ble ydmyket av Suárez og Barcelona

I den andre omgangen ble en anonym Gareth Bale tatt av banen til fordel for Marco Asensio. Waliseren ble pepet av banen, og det spekuleres på om dette er hans siste sesong i den spanske hovedstaden.

På den andre siden ropte Bernabéu-publikum navnet til Isco taktfast da han ble byttet inn med et kvarter igjen å spille. Den offensive midtbanespilleren har slitt med spilletid under trener Santiago Solari.

Uansett: 1-0 til Barcelona betyr at klubben befester sin posisjon som La Ligas nummer én. Laget har 60 poeng etter 26 kamper, ti poeng mer enn Atlético (25 kamper) på andreplass.

Real Madrid er på sin side så godt som ute av gullkampen. Hovedstadsklubben er nå 12 poeng bak erkerival med 12 kamper igjen å spille.

– Barcelona avgir veldig få poeng. Dette var vår sjanse, så de har helt klart tatt et steg mot tittelen. Men det er lenge igjen, og i fotball kan alt skje, sier Ramos.

– Det er mange kamper igjen og mange poeng igjen å spille om. Men dette var en stor kveld og vi klarte å hindre dem i å komme nærmere oss, sier Ivan Rakitic.

BLÅRØD JUBEL: Barcelona feirer scoring på Santiago Bernabéu. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN