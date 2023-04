HAALAND-KOMPIS: Robert Undheim i Jærhallen på Bryne med Erling Braut Haaland i storformat på veggen.

Han gikk ut da Haaland debuterte: − Helt surrealistisk

BRYNE (VG) Robert Undheim byttet ut da 15-årige Erling Braut Haaland debuterte for Bryne. Slik startet eventyret for Manchester Citys megastjerne.

– Helt surrealistisk. Han lever guttedrømmen, sier Undheim til VG i dag.

Unge Haaland gikk fra ungdomsskoleelev til teknologi og industrifag på Bryne videregående i sesongen med Undheim & co.

– Vi trodde han skulle bli en bra spiller, en god målscorer. Men det han holder på med nå? Det var det kun han selv som snakket om i 2016. Han likte seg ikke med sveising på videregående, men sa han skulle bli best i verden i fotball. Folk flirte av ham. Men han mente det. 100 prosent, sier 28-åringen.

Han spiller fortsatt for Bryne. Mens innbytteren har blitt en verdensstjerne. Arsenal-fan Undheim sendte tirsdag melding til Haaland.

– Jeg skrev at han «nå roer du deg litt i morgen», ler Undheim. Han vil ikke røpe Haalands svar, men lite tyder på at City-spissen vil roe seg noe som helst i seriefinalen onsdag kveld.

Vi skrur tiden tilbake til 12. mai 2016: Etter 69 minutter var det ferdigspilt for Robert Undheim i Obos-ligaen. Inn kom Erling Braut Haaland til debuten på A-lagsnivå.

– Han var veldig sped, men veldig eksplosiv. Du så det var et eller annet med ham, sier Bryne-spissen med 10 mål i fjorårets Obos-liga.

Haaland kom rett til Bryne-debuten fra en stor opptur. Tre dager før hadde han nemlig scoret sine to første mål på seniornivå mot Odda. Bryne 2 vant 7–0 i en 3.-divisjonskamp der også hans 17 dager yngre fetter, Jonatan Braut Brunes (nå Strømsgodset), sto for to mål.

Haaland scoret ikke. Ranheim vant 1–0. Trener Gaute Larsen fikk sparken. Haaland satte ikke et eneste mål på de 16 kampene han fikk for Bryne før Molde sikret seg ham i januar 2017.

Men Erling Braut Haaland scoret 16 mål for annetlaget i Bryne. Han sluttet kjapt med sveising på videregående, og dro til Ole Gunnar Solskjær i Molde.

HAALAND I BRYNE: Erling Braut Haaland som tenåring i Bryne.

– Det tok «flatt» av før han dro, forteller Undheim. Nåværende Bodø/Glimt-stopper Marius Lode ble herjet med på trening.

– Lode var den beste spilleren vi hadde. Med all respekt for ham: Erling bare måkte ham til side. Ingen var overrasket da Molde kom på banen.

– Hva tenker du om nivået hans nå?

– Helt vilt. I mine øyne vil Lionel Messi alltid være den største. Men det Erling holder på med nå? Han leverer alltid med et veldig stort press på seg. Det stopper aldri. Jeg ikke har ord.

FØRSTE HJEMMEBANE: Robert Undheim på Haaland første hjemmebane, Bryne Stadion.

Erling Braut Haaland vokste opp i Brynes røde og hvite drakt – veldig lik Arsenals.

– Jeg kommer alltid til å heie på ham. Erling kan godt få score, men Arsenal må vinne, ler Undheim.

Haaland dukker ikke lenger opp på Bryne-trening i ferie- og friperioder.

– Vi ser lite til ham. Jeg tror han har kuttet ut mange han kjenner og er halvveis kompis med. Men han har et veldig godt team rundt seg som det er enkelt å forholde seg til. Det er veldig fornuftig, tror jeg. Han er den mest diskuterte og omtalte fotballspilleren i hele verden, men er fortsatt den samme jordnære gutten, mener Robert Undheim.