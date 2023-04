TØFF START: Arna-Bjørnar har null poeng etter fem kamper i Toppserien. Her fra da de møtte Rosenborg tidligere denne sesongen.

Østlandet med knockout på Vestlandet i Toppserien

(Arna-Bjørnar – Lyn 1–3, Røa – Avaldsnes 2–1, Stabæk – Åsane 1–0) Lagene fra Vestlandet hadde lite å komme med i lørdagens Toppserien-runde. Arna-Bjørnar sliter aller mest med fem tap på fem kamper.

Bergenslaget tapte igjen da Lyn gjestet Arna Stadion lørdag ettermiddag.

Arna-Bjørnar scoret sitt første mål for sesongen da Sofie Bjørnsen utlignet til 1–1 etter en drøy halvtime, men gleden var kortvarig da Lyn-spiller Anna Aahjem noterte seg for to scoringer før pause.

Fasit for rødtrøyene er null poeng, ett mål og 14 innslupne de første fem seriekampene.

Et lag som har scoret kun ett mål mer, men har samtidig fire poeng, er John Arne Riises Avaldsnes.

Info Toppserien – lørdag 22. april Arna-Bjørnar – Lyn 1–3 Målscorere: A-B; Sofie Bjørnsen (27) Lyn; Josefine Birkelund (4), Anna Aahjem (33, 40) Røa – Avaldsnes 2–1 Målscorere: Røa; Anya De Courcy (17), Tutta Lotte L. Espås (62) Avaldsnes; Hanna Dahl (81) Stabæk – Åsane 1–0 Målscorere: Stabæk; Savanna Duffy (selvmål, 19) Åsane: – Rosenborg – LSK Kvinner: Kampstart 16.45. Vis mer

De tok et råsterkt poeng hjemme mot Brann i forrige serierunde, men fikk det tøft borte mot Røa. De har fått en kjempestart på sesongen og står med 7 poeng etter 2–0-seieren over Avaldsnes.

Avaldsnes reduserte etter en feiende flott frisparkmål av Hanna Dahl, men det ble kun med perlescoringen for laget fra Karmøy.

I grunnspillet i fjorårets sesong hadde Røa tre poeng etter 18 kamper.

Drøyt fem kilometer unna – på Nadderud – vant Stabæk 1–0 hjemme mot Åsane etter et selvmål av Savanna Duffy.

Kampen mellom Rosenborg og LSK Kvinner hadde kampstart klokken 16.45. Den kan du følge her.