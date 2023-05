Kommentar

Vakkert og tappert

Martin Ødegaard scoret to mot Chelsea.

(Arsenal-Chelsea 3-1) Selv om det neppe holder helt, er avtrykket til Martin Ødegaards Arsenal det mest sjarmerende med en overraskende spennende Premier League-sesong.

Med Erling Braut Haaland som prikken over en allerede uvirkelig sterk «i», kunne dette blitt sesongen da Manchester City bare lekte seg til seriegull.

Slik har det ikke gått.

Til tross for at gullet trolig handler hos de lyseblå også denne sesongen, vil historien om denne utgaven av Premier League komme til å handle veldig mye om Arsenal.

For fansen vil det selvsagt oppleves bittert om en gulldrøm ryker på tampen, etter at de var i føringen så lenge som de tross alt har vært.

Dersom London-klubben hadde vært enda mer stabile på nivået vi så mot Chelsea denne tirsdagskvelden, kunne de ganske så behagelig ha beholdt forspranget som gradvis har blitt spist opp. Men fire kamper på rad uten seier var sannsynligvis akkurat litt for mye til å holde unna.

For all del, fortsatt kan det bli Arsenal som tar gullet.

Problemet for Arsenal er bare det at Manchester City har to kamper mindre spilt, med et på papiret hyggeligere program igjen og en form det er all grunn til å frykte.

Derfor tilsier sannsynlighetsberegning at det vil bli «close, but no sigar» til slutt for Mikel Artetas mannskap.

Skulle det bli fasiten, får vi håpe at fansen fort rister av seg det som måtte være av skuffelse, og evner å glede seg over en enorm fremgang og en fremvekst av et kollektiv som lover uvanlig godt for fremtiden.

Sett med norske briller vil det sikkert være Erling Braut Haaland det vil fokuseres mest på fremover også, men jammen meg er det grunn til å hylle Martin Ødegaard også.

14 scoringer og åtte assists fra en midtbanegeneral, med to lekre treff mot Chelsea som bokstavelig talt siste skudd på stammen, er talende tall for hva han betyr.

Han er rett og slett sjefen på et lag som følger Manchester City til døren i Premier League, med en spilleforståelse og en presisjon som gjør ham til en klar kandidat på årets lag i ligaen.

Alle som måtte ha tvilt på Ødegaards klubbvalg bør for lengst ha sluttet med den meningsløse øvelsen, for på Emirates er han så til de grader hjemme.

Her sitter kveldens andre for Martin Ødegaard. Kepa var sjanseløs.

Det var til og med nær en tredje scoring mot et hjelpeløst bortelag, men Kepa stod i veien for den virkelige storeslemmen fra Martin Ødegaards side.

Nå er det store spørsmålet hvor mye mer drama vi får fremover, etter at Manchester City festet grepet om gullkampen da de slo Arsenal 4-1 for noen dager siden.

Det er fire kamper igjen å spille for Arsenal, som blant annet har en vrien bortekamp mot Newcastle igjen. Manchester Citys seks gjenstående kamper er ikke mot de aller sterkeste, og da skal det litt til før matematikken ender med Arsenal på topp.

Men større undere har skjedd før, og uansett har Arteta skapt noe som har reddet sesongen fra forutsigbarhet i toppen.

Det er noe vakkert og tappert over denne Arsenal-utgaven. Og det har stor verdi i seg selv.