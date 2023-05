Liverpool-manager Jürgen Klopp var sint etter Tottenham-kampen.

Klopp om den omstridte feiringen: − Det var mye følelser og sinne i det øyeblikket

Liverpool-manageren Jürgen Klopp forklarer nå hva som lå bak den ville og kontroversielle feiringen etter 4-3-seieren over Tottenham søndag.

NTB

Klopp feiret aggressivt foran fjerdedommeren da Jota scoret langt inne i overtiden. Tyskeren pådro seg en strekk i samme situasjon.

Etter kampen kritiserte han kampens dommer Paul Tierney. Klopp ga blant annet uttrykk for at han ikke vet «hva den mannen har mot oss». Det avstedkom en kraftig reaksjon fra den engelske dommerforeningen.

Tirsdag møtte Liverpool-manageren pressen foran den utsatte kampen mot Fulham onsdag. Det ble dommersituasjonen naturlig nok et tema.

– Situasjonen burde ikke ha skjedd i det hele tatt. Det er sånn det er. Det var mye følelser og sinne i det øyeblikket. Derfor feiret jeg slik jeg gjorde, sa han.

Dommeravgjørelse

Klopp forklarte videre at sinnet skyldtes en situasjon i forkant der han var rykende uenig i en dommeravgjørelse. Etter at Liverpool tok ledelsen 4-3 langt inn i overtiden, hadde han fortsatt ikke lagt den bak seg.

– Dessverre var jeg fortsatt sint, og det ledet til måten jeg feiret på. Jeg sa ikke noe galt. Sånn var det, sa Klopp.

Han avviser dermed at det kom noen ufine gloser i forbindelse med feiringen foran fjerdedommeren.

Tyskeren tok også på eget initiativ opp uttalelsene han kom med i TV-intervjuene i etterkant av kampen.

– Jeg prøvde å roe meg ned (etter kampen), men det gikk ikke skikkelig. Så gikk jeg til intervjuene. Der sa jeg det jeg sa, sa Liverpool-sjefen.

Klopp hevder han i ettertid skulle ønske han hadde «stanset å snakke».

Gult eller rødt?

Om den konkrete kritikken mot dommer Tierney, sa han tirsdag:

– Han gjør det kanskje ikke med vilje, men vi har en historie, og jeg kan ikke benekte det. Jeg er ikke en bitter person, ikke i det hele tatt, det er bortkastet tid. Jeg har måttet komme meg over så mange ting i livet. Det var en følelse, og derfor sa jeg det jeg sa, forklarte tyskeren.

Etter kampen ble det særlig diskusjon rundt hva som ble sagt mellom Klopp og dommer Tierney da Liverpool-manageren fikk gult kort. Klopp hevdet i etterkant at kamplederen sa ting som ikke var akseptabelt.

Det fikk dommerforeningen til å rykke ut med en meddelelse der den hevdet at Tierney opptrådte profesjonelt under hele seanser. Ifølge Klopp skal Tierney ha sagt at han var innstilt på å gi ham det røde kortet, men at hans assistent mente det kvalifiserte kun til gult.

– Dommerne var sinte over det jeg sa og sa jeg kom med løgner. Jeg burde ikke ha sagt noe av det jeg sa, men løgn var ikke inne i bildet, sa Klopp tirsdag.

Forventer straff

Britiske medier har spekulert i at Liverpool-sjefen kan vente seg en utelukkelse.

– Hva som skjer nå, er ikke i mine hender. Det aner jeg ikke. Folk sier at noe vil komme i form av en reaksjon, men vi har ikke hørt noe enda, sa Klopp tirsdag.

– For å være ærlig må jeg vel vente en straff. Dommerne mener vel at jeg stilte spørsmål ved integriteten deres. Det gjør jeg ikke. Det var følelser, fortsatte han.

Liverpool ligger på femteplass i ligaen foran onsdagens kamp.