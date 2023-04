FLYTTES TILBAKE: Røa får likevel møte Stabæk på eget gress.

Røa garanterer for gode baneforhold – kampen mot Stabæk flyttes tilbake

Røa får likevel ta imot Stabæk på sin egen hjemmebane i Toppserien etter at det ble klart at klubben rekker å utbedre skadene på kunstgresset.

Kampen 3. mai ble fredag meldt flyttet til LSK-hallen som følge av at Røa fikk underkjent banen for spill. Lørdag ettermiddag opplyser Norges Fotballforbund at det har kommet inn nye opplysninger i saken og skriftlig garanti for at skadene skal utbedres.

Det kom fredag fram at kunstgresset på Røa hadde flere løse og åpne skjøter. NFF gjennomførte tidligere i uken en befaring sammen med klubben og Bymiljøetaten, der de kom fram til at banen ikke var forsvarlig for spill.

«Etter dette har det kommet nye opplysninger og skriftlig garanti fra Røa om at skadene skal utbedres og at banen skal ha en godkjent spillflate til onsdagens kamp. NFF har tatt dette til etterretning og kampen er nå flyttet tilbake til Røa kunstgress», heter det i uttalelsen lørdag.

Kunstgressbaner skal til enhver tid være i tråd NFFs standard for slike baner.