Haaland satte klubbrekord da City la press på serieleder Arsenal

(Bournemouth – Manchester City 1–4) Han hadde kun scoret et mål på sine seks siste kamper, men mot Bournemouth fikk Erling Braut Haaland igjen noe å juble for.

Pep Guardiola og Manchester City fikk en drømmekveld i Sør-England – og samtidig et perfekt svar på serieleder Arsenal sin seier mot Leicester tidligere på dagen.

For spenningen på Vitality Stadium varte kun i et kvarter:

Et godt skuddforsøk fra Erling Braut Haaland gikk via en Bournemouth-forsvarer og opp i tverrligger. På returen luktet Julián Álvarez muligheten og kunne enkelt sette 1–0.

15 minutter senere var det Haaland sin tur å være på rett sted til rett tid.

Phil Foden fikk akkurat en legg på et fremspill fra İlkay Gündoğan – og ballen spratt på tvers av feltet til en ensom Haaland.

Fra kloss hold kunne jærbuen spasere inn 2–0 og samtidig sitt 27. ligamål på 24 kamper denne sesongen.

Aldri før har en City-spiller scoret mer enn 26 mål i Premier League på én sesong.

Sergio Agüero stoppet på 26 mål i 2014/15-sesongen.

Premier League-rekorden deles av Alan Shearer og Andy Cole med 34 mål, men da fra den gang ligaen hadde 42 kamper i en sesong. Rekorden i en sesong med 38 kamper er Mohamed Salah sin 32 fulltreffere i 2017/18-sesongen.

Scoringen var også en etterlengtet opptur etter en uvanlig anonym periode for målmaskinen – der kritikken har haglet, og både manager Pep Guardiola og målvakt Ederson har sett seg nødt til å ta jærbuen i forsvar.

Samtidig har Haaland nå alene scoret flere ligamål enn åtte andre Premier League-lag denne sesongen – blant andre Chelsea (23 mål) som har brukt enorme summer på angrepsspillere den siste tiden.

Manchester City lot ikke Bournemouth få et øyeblikks hvile, og like før pause kunne 22 år gamle Phil Foden, i sin 200. kamp for City, trille inn 3–0 etter en gigantisk tabbe fra danske Philip Billing.

Bortelaget starte andre omgang på samme måte som de avsluttet den første, og etter 51 minutters spill dunket Julián Álvarez til på ny – via en uheldig Chris Mepham – og til 4–0.

Da utnyttet City-manager Guardiola muligheten til å gi Haaland en liten hvil – og 18 minutter før full tid kunne jærbuen sette seg på benken til fordel for Máximo Perrone.

Fra benkplass fikk 22-åringen se Jefferson Lerma pynte litt på resultatet da colombianeren banket inn 1–4.

Seieren gjør at Manchester City holder følge med serieleder Arsenal og Martin Ødegaard, som tidligere lørdag vant 1–0 mot Leicester.

Kun to poeng skiller lagene idet sesongen går mot en heseblesende avslutning, men Arsenal har én kamp mindre spilt. Samtidig har Martin Ødegaard og Co opplevd en markant formdupp den siste tiden: