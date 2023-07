HVOR SKAL MBAPPE?: Kylian Mbappé er utelatt fra PSG-troppen som har dratt på treningsleir til Asia. Her avbildet etter en treningsøkt med lagets reservelag lørdag 22. juli.

Derfor prøver PSG å selge Mbappé: − Han gjør det vanskelig for klubben

Kylian Mbappés (24) tid i Paris Saint-Germain ser ut til å gå mot slutten. I Saudi-Arabia ønsker Al-Hilal å gjøre han til kronjuvelen i landets prestisjeprosjekt – men i kulissene lusker Real Madrid.

Kortversjonen Sky Sports melder at PSG har akseptert etter bud på 3,4 milliarder norske kroner fra saudiarabiske Al-Hilal på Kylian Mbappé.

Mbappé har tidligere gjort det klart at han ikke ønsker å forlenge kontrakten med PSG, som går ut neste sommer. PSG krever at spilleren enten signerer en ny kontrakt eller blir solgt denne sommeren.

Al-Hilals tilbud har angivelig en totalpakke på 770 millioner dollar i lønn. Til tross for dette, ser mange Real Madrid som spillerens mest sannsynlige neste stopp.

PSG ser ut til å være klare for å holde Mbappé utenfor førstelaget hvis han ikke signerer en ny kontrakt.

Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay mener at en overgang til Saudi-Arabia kan gi mening for Mbappé, men at en slik overgang vil være en seier for Saudi-Arabia og en tragedie for fotballen som vi kjenner den.

TÅLMODIG VENTING: Sky Sports melder at Mbappé vil få 51 millioner pund i lojalitetsbonus dersom han fortsatt er PSG-spiller 1. august.

Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay har fulgt Ligue 1 og fransk fotball tett i en årrekke, og tror konflikten mellom Mbappé og PSG har nådd et bristepunkt:

– Han har sagt at han har lyst til å bli i Paris, men nå gjør han det vanskelig for klubben. Måten han har formulert dette brevet på og det ønsket om å sitte kontrakten ut ... det er noe der som sier meg at det må skje en endring denne sommeren her.

– Når PSG får det tilbudet der så er det klart de vil selge, men jeg tror ikke Mbappé ønsker seg til Saudi-Arabia. Skummelt og skremmende er det uansett når du ser på summene som nevnes og hvordan Saudi-Arabia er i ferd med å kjøpe sporten, sier Clay.

Mbappé ble utelatt fra PSG-troppen som dro på treningsleir til Asia – og har trent med reservelaget de siste dagene.

Fra utsiden virker det som om hovedstadsklubben er forberedt på å holde Mbappé utenfor førstelaget om han ikke signerer en ny kontrakt.

UTE: Kylian Mbappé er ikke med Xavi Simmons og resten av førstelagstroppen til treningsleir i Asia.

Real Madrid har lenge blitt sett på som det neste stoppestedet – og mest sannsynlig uten at PSG får noe som helst for 24-åringen når kontrakten går ut.

Men om PSG virkelig planlegger å holde Mbappé utenfor førstelaget, kan det å spille én sesong i Saudi-Arabia være et alternativ for franskmannen før han eventuelt signerer for Real Madrid neste sommer.

Tilbudet fra Al-Hilal skal angivelig ha en totalpakke på 770 millioner dollar i lønn, og Nick Miller i The Athletic er en av dem som mener overgangen er «det mest logiske for alle parter».

Paul Thomas Clay sliter med å se for seg at Mbappé selv ønsker en overgang til Al-Hilal, men er enig i at det finnes en viss logikk i overgangen:

– På mange plan er det en overgang som gir mening. Mbappé blir selvsagt tatt med i EM-troppen neste sommer uansett, han vil eventuelt tjene langt mer enn han gjør nå og han vil få et «rolig» år før han kommer frisk og opplagt til Real Madrid neste år.

– For Saudi-Arabia vil det helt definitivt være den største seieren. Han er antageligvis verdens beste fotballspiller akkurat nå, og det er noe helt annet enn spillere som er på tampen av karrieren, understreker Clay og sikter til signeringer som Roberto Firmino og Édouard Mendy (begge til Al-Ahli).

– Skulle overgangen skje ville det vært en virkelig fjær i hatten for prosjektet til Saudi-Arabia prosjektet til Saudi-ArabiaSaudi Pro League har hentet en rekke stjerner til landet, blant andre Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino og Marcelo Brozovic. Landet har blitt beskyldt for en rekke menneskerettighetsbrudd av Amnesty og Human Rights Watch, og mange ser på fotballsatsingen som et kynisk forsøk på å legitimere landets ledelse og flytte fokuset bort fra menneskerettighetsbruddene. og en tragedie for fotballen som vi kjenner den, konkluderer Clay.

Kylian Mbappé har selv vært stille de siste dagene, med unntak av et svar på en tweet fra NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo.

– Al-Hilal, dere kan signere meg. Jeg ligner på Kylian Mbappé, skriver basketstjernen.

Mbappé svarte på innlegget med en rekke latter-emojier.

– Han har jo fått med seg hva som skjer, men han bare ler av det. Jeg tolker den reaksjonen som at det er uaktuelt for ham og jeg tror ikke Mbappé ønsker en overgang til Al-Hilal, mener Clay.

For selv om Sky Sports melder at flere engelske klubber skal være interessert i å hente Mbappé tror Viaplay-kommentatoren at det kun er én klubb som frister 24-åringen:

– Real Madrid har vært målet hans siden han var en liten gutt. Det er nok der han ender til slutt uansett.

– Det er mulig det blir en omvei til Saudi-Arabia og at det blir Real Madrid neste sommer – eller så skjer det denne sommeren. Sånn som det ser ut nå spiller han ikke for PSG denne sesongen, konkluderer Clay.