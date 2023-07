Allan Saint-Maximin skal være på vei til saudiarabisk fotball.

The Athletic: Flere Premier League-klubber vil klage på Newcastle-overgang

Allan Saint-Maximin skal være på vei til Al Ahli fra Newcastle. Det gjør flere Premier League-klubber bekymret.

Det er det anerkjente nettstedet The Athletic som melder at flere Premier League-klubber planlegger å lufte sin bekymring med ligaledelsen.

Grunnen er at Newcastle-spiller Allan Saint-Maximin skal være på vei fra Newcastle til saudiarabiske Al Ahli. De to klubbene er begge eid av det statlige investeringsfondet i Saudi Arabia.

Info Public Investment Fund Saudi Arabias statlige investeringsfond Kjøpte 80 prosent av Newcastle i 2021 Styreleder i selskapet er prinsen av Saudi Arabia, Mohamed Bin Sahlman Vis mer

Ifølge nettstedet mener flere Premier League-klubber at den rapporterte prisen på 30 millioner pund (388 millioner kroner) er kunstig høy, fordi det er samme eierselskap som sitter på begge sider av bordet.

Tidligere i uka var Newcastle-manager Eddie Howe tydelig på at det er Financial Fair Play Financial Fair PlayFFP. Et regelsett innført for å sørge for at fotballklubber ikke bruker mer penger enn de tjener.-reglene som gjør at de må selge kantspilleren.

– Med FFP så er vi nødt til å selge, hvis ikke hadde vi sittet fast i sommer. Jeg ønsker ikke å miste ham, men til en viss grad så tvinger FFP det fram. Noen ganger må disse tingene skje for at klubben skal vokse, sa Howe ifølge Daily Mail.

Det statlige investeringsfondet eier 80 prosent av Newcastle og 75 prosent av Al Ahli.

Flere store stjerner har valgt en overgang til Saudi Arabia denne sommeren, med Karim Benzema, Roberto Firmino og Riyadh Marez som tre av de største.

