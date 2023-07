HERE YOU GO, MATE: Erling Braut Haaland som servitør på et provisorisk gatekjøkken i Tokyo. Med en tydelig merkevare på forkleet sitt, er det en del av Manchester Citys turné for å øke sin globale appell i Asia, tror eksperter VG har snakket med.

Derfor frir Haaland & co. til Asia: − Vi er her fordi klubben må

TOKYO (VG) I et forsøk på å erobre verden reiser Manchester City verden rundt for å fri til fans og sponsorer. Det er ikke optimalt for det sportslige, mener manager Pep Guardiola (52).

Kortversjonen Manchester City reiser verden rundt for å tiltrekke seg fans og sponsorer, noe manager Pep Guardiola ikke mener er optimalt for det sportslige.

Klubben prioriterer det asiatiske markedet og har for første gang hentet mer penger utenfor England enn hjemme, blant annet takket være globale turneer.

Harry Arne Solberg, professor i økonomi ved NTNU, mener konkurransen mellom forskjellige fotballigaer og klubber driver denne trenden. Vis mer

For andre kamp på rad har titusenvis av japanske fotballsupportere kledd seg i Manchester City-drakter og fylt opp Japan National Stadium, som huser 70 000 tilskuere.

Rundt stadion bugner det av lyseblå trøyer med navnene til Erling Braut Haaland, Kevin De Bruyne og Jack Grealish. Køene til butikken for supportereffekter strekker seg så langt øyet kan se.

Det asiatiske markedet er åpenbart viktig for Manchester City, som på grunn av covid ikke har reist så langt øst siden 2019.

– Vi er her fordi klubben må det, av kommersielle grunner som du sier. Vi må gjøre det. Folk sier gå dit, gå dit, stort smil. Vi jobber med det vi må så godt vi kan, sier Guardiola da han blir spurt om han helst hadde ønsket en annen løsning.

Info Manchester Citys sommerdestinasjoner under Pep Guardiola 2016: Kina, Hongkong (og Göteborg)

2017: USA

2018: USA

2019: Kina, Hongkong, Japan

2020: Covid

2021: Covid

2022: USA

2023: Japan og Sør-Korea Vis mer

Harry Arne Solberg, professor i økonomi ved NTNU med idrettsøkonomi som fagfelt, peker på at Premier League for første gang henter mer penger utenfor England enn hjemme på balløya.

Her er disse turneene et åpenbart virkemiddel for å øke den globale appellen, sier han.

– Det handler jo om penger. De ulike ligaene og klubbene konkurrerer med hverandre. Hvis én slapper av, tar de andre markedsandeler. Så enkelt er det egentlig. Asia er spesielt interessant, det er der potensialet er størst, sier han.

City har vært I Kina, Hongkong, Japan og Sør-Korea de siste årene. Dette er land med både mange mennesker og til dels sterk kjøpekraft. Samme årsak er grunnen til at de reiser til USA, selv om den «europeiske» fotballen ikke står like sterkt der, sier Solberg.

Ved Tokyo-tårnet står Erling Braut Haaland, John Stones og Cole Palmer ikledd forkle og serverer lokal Manchester-mat dagen før de lyseblå skal spille treningskamp mot Bayern München.

Den intense solsteiken tvinger gradestokken over 40 grader. Det er neppe en optimal oppladning dagen før kamp, men det i det minste sponsoren som pryder forsiden av forkleet god verdi for pengene.

– Man må tilpasse seg. Man kan ikke trene fordi det er 50 grader og klamt. Uten kvalitet kommer ingenting til å skje, sier Guardiola.

Manchester City har med seg spesialdesignede drakter med egne sponsorer. På magen står det som vanlig «Etihad Airways», men de lyseblå har også fått på plass «Experience Abu Dhabi» på ryggen.

Dette er merkevarer fra Abu Dhabi, hjemlandet til Manchester Citys eier og visestatsminister i emiratet, Sheikh Mansour.

De har imidlertid også store sponsorer fra nettopp Japan og Sør-Korea. Ølmerket Asahi og Nissan (Japan) og Nexen Tyres (Sør-Korea) er de største avtalene med selskaper utenfor Abu Dhabi.

– City ser åpenbart ut til å prioritere markeder der de kan tjene mye penger. Det er grupperinger i Asia som er veldig fanatiske i sin støtte av City, og de har også penger. Ikke bare fyller de stadion, de kjøper opp alt som er klubbeffekter også, sier Sam Lee, som følger City verden rundt som journalist i The Athletic.

Fredag delte klubben et bilde av Haaland og artisten Jisoo, med hele 74 millioner følgere på Instagram. Der ble det hintet til at nordmannen og den sør-koreanske superstjernen skulle opptre sammen på den asiatiske strømmetjenesten Coupang.

Sam Lee peker på at den sportslige suksessen er det soleklart viktigste for å få den globale tiltrekningskraften der ute etter, men også at det er en målrettet innsats for klubbledelsen for å bruke denne suksessen til å øke supportermassen.

– Når det gjelder disse sommerturneene, virker det helt klart som at landene som genererer mest inntekter, også er prioriteten fra Citys side, sier Lee.

Etter å ha spilt mot Yokohama Marinos og Bayern München i Tokyo, reiser Manchester City videre til Sør-Korea for å møte Atlético Madrid. Allerede 6. august åpner de sesongen med Community Shield-kamp mot Arsenal.

– Disse guttene spiller 60 kamper hver sesong. Managere på det nivået i dag har ikke tid til å trene dem. Det er sånn det er. Smil, og gjør det man kan på kamper og treninger, sier Guardiola.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post