«SIUUU»: Mandag kveld kunne Jørgen Strand Larsen juble hele tre ganger for scoring, mens Cristiano Ronaldo (t.h) gikk målløs av banen.

Landslagsspilleren traff Cristiano Ronaldo: − Jeg hadde flaks

Mandag kveld ble en aften Jørgen Strand Larsen (23) ikke glemmer med det første. Da stjal nordmannen rampelyset fra selveste Cristiano Ronaldo (38).

Spissen fra Halden var nemlig midtpunktet med sitt hat trick da hans spanske klubb Celta Vigo beseiret Cristiano Ronaldos saudiarabiske klubb Al Nassr hele 5–0 i en oppkjøringskamp i Portugal foran den kommende La Liga La LigaLa Liga er øverste det øverste nivået i Spania, hvor klubber som Real Madrid, Barcelona, Valencia og Jørgen Strand Larsens Celta Vigo spiller. Neste sesong begynner 11. august.-sesongen.

Etter kampen traff han et av sine barndomsidol:

– Det var selvsagt mange på laget som ville ha bilde med Ronaldo, men det var bare jeg og én til som fikk tror jeg. Det var ganske tilfeldig, sier Strand Larsen til VG, og forklarer:

– Jeg var sist ut av banen etter kampslutt, ettersom jeg måtte signere noen drakter. På vei ut møtte jeg han fjes til fjes, også hadde jeg så flaks at en jeg kjente sto rett ved siden av med telefonen i hånden. Så jeg spurte «sorry, kan jeg ta et bilde kjapt?» og han bare «jaja, ingen problem det».

Info Fakta: Jørgen Strand Larsen Klubb: Celta Vigo Alder: 23 Posisjon: Spiss Tidligere klubber: AC Milans ungdomsakademi, Sarpsborg 08 og Groningen Landslagskarriere: Seks kamper, null mål Vis mer

Men drakten til fotball-legenden fikk han ikke:

– Haha, nei off ... Jeg gadd ikke å spørre. Jeg tenkte at her har sikkert supermange allerede spurt, så jeg tenkte at et bilde får være nok.

– Jeg håpte han skulle si sånn «well done med tre mål» og at jeg burde komme til Saudi-Arabia for å spille med ham, men det var ikke det han sa. Han sa bare lykke til med sesongen, i tillegg til at jeg fikk det bildet. Da var jeg litt nervøs, erkjenner Strand Larsen.

I forkant av bildet hadde den portugisiske superstjernen spilt de første 45 minuttene av treningskampen mellom Al Nassr og Celta Vigo.

– Vi fikk ingen minutter sammen på banen, så det var litt kjedelig. Fra benken fikk jeg sett en del av hva han kan og det er imponerende altså. Han er fremdeles rask, og den teknikken han har ... Det er helt ekstremt.

Etter at Ronaldo satt seg på benken i pausen fikk han se en 23 år gammel haldenser i storslag.

Først satte Strand Larsen 2–0 med et flott hodestøt. På 4–0 rundet han keeper på lekkert vis, før han etter en keepertabbe kunne fullbyrde sitt hat trick.

– Det var sykt kult å få bilde med ham og spille mot klubben hans. Jeg ville gjerne score mer, jeg! I tillegg var det godt å vise treneren at jeg er sulten og klar for ny sesong, sier Strand Larsen som ikke har fått hvem som helst som trener.

Tidligere Champions League-vinner med Liverpool, Rafa Benítez (63), ble nemlig nylig klar for La Liga-klubben. Han har også vunnet den spanske toppdivisjonen to ganger med Valencia.

1. september er det ett år siden Strand Larsen ble solgt for om lag 100 millioner kroner fra nederlandske Groningen til Celta Vigo.

I sin første sesong på Spanias øverste nivå ble det 32 kamper, fire mål og fire målgivende for klubben som berget La Liga-plassen med et nødskrik.

– Nå ønsker jeg å score flere mål i tiden fremover. Jeg tror det blir veldig bra med ny trener og flere nysigneringer.