SKARP: Erling Braut Haaland sammen med lagkameratene Rico Lewis og Aymeric Laporte.

Guardiola kommer med Haaland-advarsel etter ny oppvisning

TOKYO (VG) Erling Braut Haaland (23) trengte bare seks minutter på å score sitt første mål i sommerens oppkjøring. Etterpå kom Manchester City-sjefen med et utspill som bør uroe konkurrentene.

– Sammenlignet med starten av forrige sesong er han friskere og mye bedre enn da han kom, sier Pep Guardiola på pressekonferansen etter 5–3-seieren.

En «friskere og bedre» Haaland er svært dårlig nytt for motstanderne.

Forrige sesong fikk Haaland nemlig en historisk god start da han scoret ti mål på seks første rundene. Til slutt endte han opp med 36 mål på 35 kamper i Premier League.

– Jeg hadde elsket det om han klarte å gjøre en sesong som i fjor, men det er ikke det viktige nå, sier Guardiola.

Mot Yokohama Marinos fikk Haaland æren av å sette inn sitt andre da han fastsatte sluttresultatet til 5–3 i favør Manchester City.

– Han ser bra ut. Det var viktig for ham å score to mål etter at han ikke scoret på de siste kampene forrige sesong. Det viktigste er at han tar rytmen og prinsippene. Han vet akkurat hva han må gjøre. De neste ukene vil han være i bedre form enn nå, sier Guardiola.

Erling Braut Haalands norske lagkamerat Oscar Bobb fikk også gode skussmål av Guardiola etter kampen.

20-åringen er full av lovord om stjernespissen, som på mange måter baner vei for landsmannen i Manchester City.

– Han er kjempehyggelig. Han hjelper meg mye. Han gir meg råd her og der. Det at vi snakker sammen her og der hjelper meg veldig mye, jeg føler at jeg er litt mer etablert. Og det er en stor kar å se opp til, sier Bobb.

– Han er jo en av de største, noe vi aldri har opplevd i Norge før. Ikke bare hvor stor han er, men hvor proff han er. Altså det han gjør hver dag. Det er vanskelig å tro på nesten. Han er den beste jeg har sett, slår stortalentet fast.

