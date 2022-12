Kommentar

DE TO STØRSTE: Diego Maradona feiret VM-gull i 1986. Lionel Messi feirer VM-gull i 2022.

DOHA (VG) (Argentina – Frankrike 3–3 eeo, 4–2 på straffer) Det var finalen som ikke skulle vært spilt. Så ble den størst av alle.

Qatar skulle ikke fått VM, men endte både opp med å stikke av med den mest dramatiske finalen i VM-historien og kroningen av Lionel Messi.

Da kler emiren og FIFA-presidenten på fotballens supermann en qatarsk kappe før han mottar VM-trofeet. Et allerede absurd mesterskap får en passende avslutning og sportsvaskingen en perfekt slutt.

Men Argentina bryr seg ikke, det gjør vel strengt tatt ikke majoriteten av fotballverden heller. De bærer Lionel Messi rundt på gullstol, med VM-trofeet hevet, som de klassiske bildene av Diego Maradona i 1986.

For tre tiår siden sa legene at han bare ville bli 1,40 høy. Nå er Lionel Messi størst.

Han reiste som 13-åring, fikk sine veksthormoner og ble Barcelonas gigant, ikke Argentinas. Han har alltid stilt opp for landet sitt, minus et lite avbrekk, men har vunnet for lite. I sin 172. kamp – den siste i VM – vant han alt Argentina trenger. Nå er han udødelig, som Maradona.

Glemt er vraking (2006), frustrasjon (2010), finalebom (2014) og fadese (2018). 2022-VM har vært hans hele veien, det føles som om det sto skrevet et eller annet sted at han skulle få sitt gull. Aldri har han sett skarpere ut i VM, aldri har han vært en tydeligere leder.

Han fikk til og med sitt gull på en av de aller vakreste fotballkveldene, på pressetribunen reiste flere journalister seg og applauderte da ekstraomgangene var over. De så nesten utslitte ut selv.

Glem «Mirakelet i Bern» i 1954, Wembley og overtidsmål som ikke var inne i 1966, sen utligning og argentinsk seier i ekstraomgangene i 1978, 2–0 som ble 2–2 og 3–2 til Maradona i 1986 eller Zidane-skallen og de to finalene som hadde endt med straffespark-avgjørelse.

Større thriller enn på Lusail Stadium i 2022 har VM-historien aldri sett. Denne finalen hadde alt, inkludert et vanvittig publikumstrykk og en gigantduell mellom han som har vært best og han som skal bli det.

Info Messi i VM Sommeren 2006 fylte han 19 år, så da kan man ikke forvente at han dominerer. Han fikk sitt første mål i 6–0-seieren mot Serbia, men fikk bare én kamp fra start og var ikke engang på banen da Argentina tapte for vertsnasjonen Tyskland i kvartfinalen.

Sommeren 2010 var han stor stjerne Sirkus Maradona. Med den gamle helten som sjef ble det mye surr, 0–4-tap for Tyskland i kvartfinalen og hjemme i Argentina var det Messi som fikk det meste av av kritikken.

Sommeren 2014 hadde Messi fått kapteinsbindet og i Brasil fikk han med seg laget helt til finalen (0–1-tap for Tyskland). Et kjedelig Argentina scoret bare to ganger på sine fire siste kamper, inkludert ekstraomganger tre ganger. Messi var god, ikke strålende .

Sommeren 2018 dro Messi og Argentina med et hardt kritisert lag. Etter 1–1 mot Island (straffemiss av Messi) og 0–3-tap for Kroatia, snek de seg videre etter 2–1 over Nigeria i siste kamp. Der ble det 3–4-tap for senere verdensmester Frankrike.

Vinteren 2022 er han blitt 35 år, leverer sin beste VM-turnering og blir verdensmester. Vis mer

Først Messi-straffemål for fjerde gang i VM, så en Messi-utside som åpnet forsvaret og Di Maria fikset 2–0. Alt etter planen, VM-filmen om Messi skulle få sin lykkelige slutt.

Frankrike ble overkjørt, nedkjempet. Laget har vært en maskin som har tatt ledelsen og styrt inn seirene derfra. Nå kom de under og skjønte ingenting. Frankrike ville vinne, Argentina var helt ville etter å vinne.

Messis menn hadde kontroll, helt til de ikke hadde kontroll i det hele tatt. Helt plutselig greide ikke Argentina å håndtere Frankrikes unge fart, i løpet av 95 sekunder hadde Kylian Mbappé banket inn en straffe og en drepende volley.

SKAPTE NYTT LIV I KAMPEN: Men til ingen nytte og Kylian Mbappé satt skuffet igjen på benken etter finaletape.

Da var det argentinsk panikk, kaos, ekstraomganger og sjanser overalt. Så dukket Lionel Messi opp igjen, på en retur, med høyre bein, og så mye bedre enn å bli matchvinner i ekstraomgangene kunne det ikke sluttet.

Men Kylian Mbappés høyre bein var heller ikke ferdig: Først et skudd som ga handsstraffe og pang i samme hjørne: 3–3.

Derfra var det Argentina-keeper Emi Martinez’ finale, og den ufattelig paraden på Randal Kolo Muanis skudd i siste minutt vil det bli snakket om i årevis. Den reddet Messis arv.

Deretter bød han på en ny straffeoppvisning, som mot Nederland, og gjorde som han lovet sin kaptein dagen før kampen. Martinez reiste som supporter til Russland-VM for fire år siden. Nå ville vinne for Messi. Han holdt ord.

Martinez skremte Kingsley Coman og Aurélien Tchouaméni, og da ble det en lykkelig «Le Fin» for Messi likevel. Han sank ned på knærne, Lusail Stadium gynget, som den hadde gjort i timesvis.

De hadde reist over halve kloden, nærmest tatt over hele VM og måtte omtrent jages ut av stadion. Fra Argentina meldes det at Pave Frans, fra Buenos Aires, har bedt om det må feires respektfullt og forsiktig. Vel, det er grunn til å tvile på at den bønnen blir hørt.

På Lusail synges det om Messi og Maradona og faren og mora til Maradona og de falne på Las Malvinas. Falklandskrigen i 1982 er alltid med dem. 649 argentinere mistet livet, det omtales fortsatt som en «argentinsk besettelse» og gjennom fotballen får de utløp for veldig mye av den besettelsen.

Fire år etter Falklandskrigen vant Diego Maradona VM-gullet i fotball, 40 år senere gjorde Lionel Messi det samme.

Las Malvinas vil de fortsatt synge om, nye VM-gull vil de fortsette å jakte. Men nå blir det verre. Nå må de klare seg uten sine gudeskikkelser.

Først skal de hjem til økonomisk kaos.

Sjelden har de vært lykkeligere.