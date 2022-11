BYTTER FARGE: Julie Blakstads Manchester City bytter farge på shortsen for å forhindre synlige blødninger.

Manchester City tar mensen-grep for kvinnelaget

Manchester City går bort fra de tradisjonelle hvite shortsene som en del av hjemmedrakten til klubbens kvinnelag for å forhindre synlige blødninger.

Klubben bekrefter beslutningen i en pressemelding.

– Det kan være ukomfortabelt å spille med hvit shorts, spesielt når det blir bløtt på grunn av fargen og det tynne, tekniske stoffet, sier City- og Norge-spiller Julie Blakstad til TV 2.

Det var først Sky Sports som meldte at Manchester City bytter farge på shortsen. Klubben skal nå bruke burgunderfarget shorts, som opprinnelig tilhører bortedrakten. Sammen med Puma vil klubben finne en alternativ farge på shortsen fra og med neste sesong.

– Hvis man blør gjennom blir det tydelig, og når kampene sendes på TV, kan det for eksempel sees på skjermen, sier Blakstad, som er fornøyd med endringen.

– Det viser at man blir hørt og at man tar det like seriøst som om det hadde vært herrene som hadde hatt et problem, fortsetter hun.

West Brom, Stoke og Livingstone har også skiftet farge på shortsen av samme grunn, skriver Sky Sports.

