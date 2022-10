1 / 3 Bodø/Glimt sjokkerte og tok ledelsen i Eindhoven. Kampen endte 1–1. Deretter slo de Zürich på Aspmyra. Kampen endte 2–1. Bodø/Glimt fikk det tøft i London og tapte 0–3. I Bodø uken tapte de knepent 0–1, i en kamp de trolig hadde fortjent å få med seg poeng. forrige neste fullskjerm Bodø/Glimt sjokkerte og tok ledelsen i Eindhoven. Kampen endte 1–1.

Mener Bodø/Glimt har brutt nye barrierer: − Det har vært en velsignelse

ZÜRICH (VG) Bodø/Glimt jakter nok en milepæl i eventyrhistorien som ennå ikke har kommet til «snipp, snapp, snute». Selv peker de på to hovedårsaker til at laget igjen har nådd nye høyder.

– Det blir en ny og spennende kamp i Europa, sier Amahl Pellegrino, som om avgjørende kamper i Europa League har blitt den mest hverdagslige ting i verden for klubben som rykket opp fra OBOS-ligaen i 2017.

Dersom PSV slår Arsenal i Eindhoven, er Bodø/Glimt nødt til å vinne i Zürich for å ta seg videre i Europa League. Tredjeplassen i gruppen går til sluttspillet i Conference League, hvor man møter en av gruppetoerne i Conference League i 16-delsfinale.

Etter opprykk, seriesølv, seriegull og suksess i Conference League, vil avansement i Europa League være nok et høydepunkt for Bodø/Glimt. Assistenttrener Morten Kalvenes mener de tre kvalifiseringskampene under pandemien i 2020 la mye av grunnlaget for suksessen i år og i fjor.

– Det handler mye om læring og erfaring. Jeg ville ikke vært foruten de tre kampene i 2020. I år gikk vi hele veien til playoff i Champions League. Jeg tror ikke nødvendigvis at vi hadde hatt kapasitet til det om det ikke var for Europa-erfaringene vi tilegnet oss i fjoråret. For Bodø/Glimt har det vært en velsignelse, sier Kalvenes.

Info Alt om Bodø/Glimt-kampen Hva: FC Zürich – Bodø/Glimt, 5. gruppespillskamp i Europa League gruppe A Hvor: Letzigrund stadion, Zürich Når: Torsdag 27. oktober, klokken 18.45 TV: TV3+ (gamle Viasat 4) og Viaplay Forutsetningene: Dersom PSV slår Arsenal i Eindhoven, er Bodø/Glimt nødt til å vinne i Zürich for å ta seg videre i Europa League. Tredjeplassen i gruppen går til sluttspillet i Conference League, hvor man møter en av gruppetoerne i Conference League i 16-delsfinale. Mulig startellever: Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Ulrik Saltnes, Albert Grønbæk – Ola Solbakken, Runar Espejord, Amahl Pellegrino 18.45: Følg FC Zürich - Bodø/Glimt i VG Live Vis mer

Bodø/Glimt-assistenten avlastet Kjetil Knutsen på onsdagens pressekonferanse, hvor hovedtemaet var fraværet av Patrick Berg.

Ifølge Avisa Nordland var Glimt-stjernen heller ikke å se på kampdagslekene torsdag, hvilket trolig betyr at Albert Grønbæk kommer inn på laget og at Ulrik Saltnes dyttes ned i ankerrollen.

Gradvis har Bodø/Glimt spilt flere og flere kamper. I 2019 og 2020 spilte Bodø/Glimt henholdsvis 32 og 33 tellende matcher i løpet av et år. I fjor økte det til 47 kamper, mens sesongavslutningen mot Strømsgodset 13. november vil være Bodø/Glimts 56. kamp denne sesongen.

Samtidig har Bodø/Glimt måtte lære seg å håndtere at motstanderne har forsøkt å finne måter å stoppe dem på. I starten av sesongen slet Glimt for eksempel med å bryte ned lag som kopierte José Mourinhos 3–5–2-variant, som fungerte som kryptonitt for Bodø/Glimts «superlag».

– Jeg tror nok det året i år har lært oss ganske mye. Måten motstanderne har fokusert på oss og spillestil har gjort at vi har litt flere «tøyler i bagasjen» i måten vi håndterer kamper med ulike kampplaner, kanskje i litt større grad enn i fjor, sier Pellegrino.

– I hjemlig serie har vi i år blitt utfordret på en ny måte, og satt litt på spissen, kanskje for første gang blitt tatt ett hundre prosent på alvor. Det har vært utfordrende og krevende, men det har også vært en inspirerende og læringsrik prosess. Sakte, men sikkert har vi lært hvordan vi skal løse den eliteseriedimensjonen, mens i Europa har vi kunnet støtte oss på mye av det vi støttet oss på gjennom hele fjorårssesongen i Conference League, sier Kalvenes.

For Bodø/Glimt handler kampen i Zürich også om å overvinne borteproblemet i Europa denne sesongen. De står uten seier i de seks kampene mot Klaksvik, Linfield, Zalgiris, Dinamo Zagreb, PSV Eindhoven og Arsenal. Amahl Pellegrino fnyser imidlertid litt av spørsmålet om hvordan de skal takle «anledningen».

– Det var et ganske godt lag vi møtte i London, så at vi har den mentaliteten at vi ikke er fornøyde, det synes jeg sier mye om en klubb som Bodø/Glimt og de stegene klubben har tatt siden de rykket opp fra OBOS-ligaen noen år tilbake, sier Pellegrino – og fortsetter:

– Det i seg selv er veldig sykt at en så liten klubb kan være misfornøyd etter den førsteomgangen vi leverte, men jeg følte vi var oss selv i andre omgang og ga dem mye mer match. Den forrige kampen på Aspmyra viser at vi er et veldig godt lag som fort kunne ha vunnet den kampen.

På motsatt side står blant andre norske Ole Selnæs. På Aspmyra var det Glimt som vant 2–1, men i sluttminuttene hadde sveitserne initiativet.

– Jeg synes vi lyktes veldig godt med det høye presset vårt de siste 15–20 minuttene. De gir bort store rom. Hvis man forsvarer seg godt så kommer det til å dukke opp gode muligheter, men hvis man ikke gjør det så er de fantastisk godt samspilt og gode til å utnytte det, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Zürich har fortsatt ikke vunnet i den hjemlige ligaen. De står med seks uavgjort og syv tap i hjemlige liga, og har ikke vunnet en kamp siden Hearts ble slått i Europa League-playoffen i august.

Danske Bo Henriksen har blitt ansatt for å få skikk på sveitserne, og er tilsynelatende godt forberedt på hva som venter dem torsdag.

– Vi vet hva de er kapable til. De spiller på samme måte uansett og gjør det veldig bra uansett motstander, sier han.

Torsdagens kamp har avspark klokken 18.45. Kampen sendes på TV3+ og Viaplay.