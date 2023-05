Mer lønnstrøbbel for Aasgaard og Wigan – klubben legger seg flat

Spillerne i Wigan må igjen vente på å få utbetalt lønn. Klubben beklager det inntrufne og ga spillerne fri lørdag som følge av de «krevende omstendighetene».

NTB

Wigan, med norske Thelo Aasgaard i spillerstallen, har flere ganger denne sesongen slitt med å betale sine ansatte i tide.

Lørdag bekrefter klubben, som ligger sist i den engelske mesterskapsserien, at fredagens lønnsutbetaling ikke gikk som den skulle. Wigan skriver på egne nettsider at det har oppstått «noen forsinkelser».

Personalets lønn skal ha blitt utbetalt fredag som planlagt, og styreleder Talal Al Hammad skal ha tatt beslutningen om å betale «så mange ansatte som mulig i organisasjonen med de tilgjengelige ressursene».

Det opplyses at alle de gjenværende spillerne og ikke-spillende ansatte vil få betalt så tidlig som mulig etter helgen.

«Wigans eiere insisterer på at de jobber hardt for å sikre at lønnsproblemet blir rettet opp så snart som mulig og beklager igjen stresset dette har medført», heter det i en uttalelse.

Samtlige spillere fikk fri fra trening lørdag gitt de krevende omstendighetene.

Én runde gjenstår av mesterskapsserien. Wigan har allerede rykket ned.

