KJØPT OPP: Sampdoria har fått nye eiere.

Leeds-eieren tar over Sampdoria

De italienske forretningsmennene Andrea Radrizzani og Matteo Manfredi kjøper fotballklubben Sampdoria.

Sampdoria har slitt stort i Serie A denne sesongen og ble nylig klare for nedrykk til nivå to for første gang på over et tiår.

Klubben sliter i tillegg økonomisk og tidligere eier Massimo Ferrero har vært klar for å selge klubben i over et år. Sistnevnte sa fra seg rollen som styreleder i desember da han ble arrestert og mistenkt for en rekke økonomiske lovbrudd.

De nye eierne skal se seg nødt til å spytte inn over 480 millioner kroner i klubben for å få dem økonomisk rett kjøl.

Radrizzani har eid en majoritetsandel av den engelske fotballklubben Leeds siden 2017. Leeds måtte også nylig belage seg på nedrykk.