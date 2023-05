UNDER PRESS: Kjetil Rekdal på vei til krisemøtet med klubbens styre onsdag kveld.

Krisemøte i RBK - Vil ikke svare på om Rekdal fortsetter

TRONDHEIM (VG) Kjetil Rekdal og Geir Frigård skal onsdag kveld i et møte med Rosenborg-styret.

Onsdag kveld holder Rosenborg et nytt krisemøte om situasjonen i klubben og den dårlige seriestarten. VG møtte Kjetil Rekdal på vei inn til møtet.

— Nå er jeg nummer én på lista over mest omtalte i Norge, så takk for det, sa Rekdal glisende på vei inn til styremøte på Brakka.

VG møter også klubbens styreleder Cecilie Gotaas Johnsen. Hun vil ikke si noe om jobbsituasjonen til Rekdal.

– Det er mange som har hengt seg opp i at det er et ekstraordinært møte, men det er noe vi har planlagt for lenge siden, så det er en vanlig samtale vi har, sier RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.

– Er Rekdal og Frigård Rosenborg-trenere i morgen?

– Vi skal inn og snakke nå og ta det deretter.

– Hva tror du?

– Vi får se.

– Hvordan vurderer du stilingen?

– Vi skal ta en prat med styret, og en prat med Geir og Kjetil og så er de ikke mer drama enn det.

