Kommentar

Dette får vi tåle!

SATTE FYR PÅ CUPFINALEN: Brann-supporterne hadde møtt opp tallrike på Ullevaal på cupfinalen lørdag ettermiddag.

Det er langt flere plusser enn minuser for norsk fotball i at bergensere tidvis blir i overkant høye på seg selv.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Verden blir ikke så mye mer bergensk enn det hovedstaden var vitne til 20. mai 2023. En nystemt fullbyrdelse av oppstandelsen under Eirik Horneland resulterte i at Kongepokalen pakkes inn av fjell. Dagen derpå ble selvsagt feiring etter hjemkomsten akkurat så rålekker/svulstig (stryk det som ikke passer) som festivitas i festspillbyen kan bli.

Etter ned- og opprykk, nachspielskandale, kok og krangling ble det maksimalt forløsende å lykkes i aller beste sendetid. En fullt fortjent finaleseier mot Lillestrøm går jo ikke akkurat upåaktet hen i byen med norsk rekord i å fremheve egen fortreffelighet.

Det har vært stor underholdning å følge utallige meldinger i sosiale medier før, under og etter cupfinalen.

Uansett hvem man holder med og hva man måtte mene om sjarmen ved selvskryt, bør alle som er glad i norsk fotball sette pris på at vi har en aktør som Brann, med alt det medfører av former, farger og følelser.

Det betyr ikke at alt supporterne bringer til bordet alltid er like stilig.

Det er ikke så uvanlig at bergensk selvskryt balanserer på en stram line, mellom det fascinerende og det irriterende.

Under sykkel-VM så vi for eksempel en bergenserne lage en herlig ramme, samtidig som det var litt påfallende at fokuset virket å være mer på hvor flinke publikum var til å feire enn på hva som ble prestert langs veiene.

Om vi skal være saklige og analytiske var det fortjent kritikk som ble rettet mot Brann-fansen som overdøvet nasjonalsangen med «Nystemten» på en dag der et norgesmesterskap skulle avgjøres.

Det er høytidsstund og tradisjon rundt å spille nasjonalsangen - som samler Norge til ett - og akkurat der og da hadde det kanskje vært å forvente at ens egen sang fikk vente litt.

Men dette er Bergen. Det er Brann. Det er en patriotisme som er DNA’et til den regntunge byen.

Da er det egentlig ikke så overraskende at Bergens egen sang trumfet Bjørnson og Nordraak for mange vestlendinger på Ullevaal.

Og selv om det er vanskelig å forsvare med saklige argumenter, er det nå en gang slik lynnet er hos ganske mange bergensere.

Ser vi på hva de kommer over fjellet med av trykk og stemning, er det vel strengt tatt slik at vi bare får tåle at de ikke ga nasjonalsangen den respekten den fortjener ved akkurat denne anledningen.

Det er selvsagt ikke det samme som en blankofullmakt til all slags oppførsel, men det var heller ikke verdens største skandale vi var vitne til.

Nå blir det interessant å se hva «prosjekt Horneland» kan gi oss fremover, relativt kort tid etter at det var OBOS-ball på Stadion. Gjennom en lang sesong er nok ikke 2023-utgaven sterk nok til å kunne kjempe om gullet, men det er åpenbart noe veldig spennende på gang i landets nest største by.

Norsk fotball trenger et Brann å regne med helt der oppe, og det er svært gledelig å se hvordan de røde har snudd selvdestruksjon til samhold og seiersglede.

Så får vi andre kanskje ha litt ekstra toleranseterskel for at enkelte stilkarakterer svinger litt i selvskrytets navn.