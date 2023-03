Sverige innkaller til pressekonferanse etter Andersson-bråket

Det svenske fotballforbundet (SvFF) har kalt inn til pressekonferanse med landslagssjef Janne Andersson.

Saken oppdateres.

Det tok fyr under intervju-seansen mellom Sveriges landslagssjef Janne Andersson og Viaplay-ekspert Bojan Djordjic etter svenskenes 5–0-seier over Aserbajdsjan mandag kveld.

Nå har fotballforbundet hasteinnkalt til pressekonferanse med Andersson klokken 13:00 tirsdag.

I det svenske Viaplay-studio tente Andersson til etter at Djordjic konfronterte landslagssjefen med at Jesper Karlsson bare fikk åtte minutter spillertid fordelt på Sveriges to EM-kvalifiseringskamper denne samlingen.

– Vi vinner 5–0, så står du her og gnåler, raste Andersson.