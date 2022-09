Kommentar

Det evige keeperproblemet

HVEM SKAL STÅ? Norske landslagskeepere har generelt lite spilletid. Fra venstre Rune Almenning Jarstein, André Hansen og Ørjan Håskjold Nyland.

Diskusjonen om viktigheten av spilletid i klubbene sine har alltid vært et tema før landslagsuttak/kamper. Men på keeperplassen gjøres det konsekvent flere unntak enn for utespillere.

I hele min tid som journalist eller kommentator rundt A-landslaget i fotball (siden 1985) har det (nesten) alltid vært trøbbel med spilletid på klubblaget for keeperne. Erik Thorstvedt hadde lange perioder der han knapt spilte klubbkamper. Frode Grodås, dagens keepertrener på landslaget, var ofte i samme situasjon som Thorstvedt, Thomas Myhre det samme.

Så kom Rune Almenning Jarstein, og også der var det lange perioder uten særlig spilletid på klubblaget.

Likevel blir de stort sett alltid tatt med, innkalt, det gjøres unntak. Og nå har vi vært der, lenge, med Ørjan Håskjold Nyland. Han kapret keeperplassen i fjor høst, uten å spille på klubblag – og ble værende.

Info Her er Norges tropp til Nations League-kamper Norge møter Slovenia i Ljubljana 24. september og Serbia på Ullevaal 27. september. Her er troppen: Keepere: André Hansen, Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland. Forsvarsspillere: Marcus Holmgren Pedersen, Omar Elabdellaoui, Julian Ryerson, Birger Meling, Fredrik Bjørkan, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Kristoffer Ajer, Stian Gregersen. Midtbanespillere: Sander Berge, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt. Angrepsspillere: Ola Brynhildsen, Jørgen Strand Larsen, Mohamed Elyounoussi, Erling Braut Haaland, Joshua King, Alexander Sørloth, Mats Møller Dæhli. Vis mer

Selvsagt fordi han var god. Håskjold Nyland har spilt 10 av de 11 siste landskampene, og landslagsledelsen håpet at dette skulle hjelpe, at han skulle finne seg en klubb der han kunne spille.

Det har fortsatt ikke skjedd. Men Håskjold Nyland er med i denne troppen også, på bakgrunn av de gode landskampene han gjorde i fjor høst og i sommer. Likevel – situasjonen er ikke ideell: Den norske troppen består av tre keepere, der to av dem spiller fast på et norsk klubblag (André Hansen i Rosenborg og Sten Grytebust i Aalesund). Likevel er det han som ikke spiller klubbkamper som er en slags førstekeeper.

Frode Grodås ser mye av seg selv i Håskjold Nyland, en treningsvillig type med voldsom vilje. Nå har Grodås drevet spesialtrening med Håskjold Nyland, i påvente av klubb, og det står ganske klart her at det er Grodås som har stor påvirkning, naturlig nok, på hvilke keepere Ståle Solbakken skal ta ut i troppene sine.

Et problem kan oppstå hvis det oppleves som favorisering, at de keeperne som spiller klubbkamper hver uke, ikke får belønning i form av sjanser på landslaget. Grunn: Spilletid oppgis alltid som et viktig poeng for spillerne.

Her må Grodås og Solbakken balansere valgene sine, som det virker som de har gjort. Situasjoner, eksternt, oppstår hvis keeperen som velges tross null spilletid i klubb, gjør tabber.

Thomas Myhre opplevde det i sin tid. Han hadde vært ute av det, for lenge, i klubbene sine. Til slutt kom tabbene.

Ørjan Håskjold Nyland har kun sluppet inn syv mål på de 10 kampene han har spilt for Norge under Ståle Solbakkens ledelse. Han er en god skuddstopper, og det er lite å si på det han har gjort for Norge i disse 10 kampene.

Men jeg mener Norge har et keeperproblem, av to grunner:

Førstekeeperen spiller ikke klubbkamper.

De andre keeperne spiller klubbkamper, men stoles da ikke nok på til at de spiller på A-landslaget.

Og keeperen med nest flest landskamper for Norge (etter Erik Thorstvedt), Rune Almenning Jarstein, er kommet på kant med sin tyske klubb og spiller heller ikke kamper.

Det er virkelig å håpe at keepersituasjonen retter seg for Ståle Solbakken og Frode Grodås med det første, at Håskjold Nyland og/eller Almenning Jarstein finner seg klubber som satser på dem – eller at en av de unge og fremadstormende (Kristoffer Klaesson og Mads Christiansen Hedenstad) tar raskere steg til toppen.

Inntil videre får vi bare håpe at det ikke er keeperplassen som (igjen) koster Norge et mesterskap.