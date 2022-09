Manchester United-smell etter omstridt straffe: − Latterlig

(Manchester United – Real Sociedad 0–1) Cristiano Ronaldo og Manchester United hadde lite å svare med etter at Alexander Sørloths lagkamerat Brais Méndez scoret på straffe.

I spanske medier som Marca, AS, Mundo Deportivo og Diario Vasco omtales Real Sociedad-seieren som «en historisk triumf», «monumental» og «minneverdig».

Etter drøyt 60 minutter fyrte Real Sociedads David Silva av fra 13–14 meter. Ballen gikk i låret til Lisandro Martínez og deretter armen som var ute til siden. Dommeren dømte hands selv om ballen kom fra egen kroppsdel først. Videodommerne fant heller ikke grunn til å gjøre om avgjørelsen.

Manchester United-manager Erik ten Hag var åpenbart misfornøyd og tegnet sitt bilde av situasjonen med egen kropp.

Info Alle resultater torsdag: Europa League fotball menn torsdag, gruppespillet 1. runde: Gruppe A: PSV Eindhoven (Nederland) – Bodø/Glimt 1-1, Zürich (Sveits) – Arsenal (England) 1–2 (i St. Gallen) Gruppe B: AEK Larnaka (Kypros) – Rennes (Frankrike) 1-2, Fenerbahçe (Tyrkia) – Dinamo Kyiv (Ukraina) 2–1 Gruppe C: HJK (Finland) – Betis (Spania) 0-2, Ludogorets (Bulgaria) – Roma (Italia) 2–1 Gruppe D: Malmö (Sverige) – Braga (Portugal) 0-2, Union Berlin (Tyskland) – Union Saint-Gilloise (Belgia) 0–1 Gruppe E: Manchester United (England) – Real Sociedad (Spania) 0-1, Omonoia Nikosia (Kypros) – Sheriff Tiraspol (Moldova) 0–3. Gruppe F: Lazio (Italia) – Feyenoord (Nederland) 4-2, Sturm Graz (Østerrike) – Midtjylland (Danmark) 1–0 Gruppe G: Freiburg (Tyskland) – Qarabag (Aserbajdsjan) 2-1, Nantes (Frankrike) – Olympiakos (Hellas) 2–1 Gruppe H: Ferencváros (Ungarn) – Tragzonspor (Tyrkia) 3-2, Røde Stjerne (Serbia) – Monaco (Frankrike) 0–1 Gruppevinnerne til åttedelsfinaler, toerne til første utslagsrunde sammen med gruppetreerne fra mesterligaen. (NTB) Vis mer

Straffen til Brais Méndez var strøken og gikk inn bak David de Gea som gikk rett vei, men ikke nådde bort nede i høyre-kroken.

Viaplay-ekspert og Lillestrøm-spiller Pål André Helland forsto ikke avgjørelsen.

– I mitt hode er det ikke straffe i det hele tatt, sier Helland.

– Straffeavgjørelsen var latterlig, men bør ikke overskygge en dårlig, ustabil kamp av United. Noen merkelige avgjørelser av ten Hag: Fred i 10'er-posisjon og Eriksen ut i pausen like forvirrende som VAR som opprettholdt straffavgjørelsen, skriver Samuel Luckhurst, kommentator i Manchester Evening News, på Twitter.

Alexander Sørloth kom inn i frontrekken til gjestene i pausen. Ni minutter senere kom han til en god sjanse etter å ha vunnet luftduellen mot Martínez, men headingen gikk over. Nordmannen fikk ros av treneren etter et solid innhopp.

– Jeg visste at Sørloth kom til å gi oss mye, endre systemet og at vi kunne tilpasse oss bedre med Alex, sier Real Sociedad-trener Imanol Alguacil ifølge AS.

Cristiano Ronaldo fikk sjansen fra start etter å ha blitt benket i de fire siste Premier League-kampene som United har vunnet. Han nikket en ball i mål uten at Old Trafford-publikumet kunne juble særlig. Portugiseren var nemlig i offside. Rødtrøyene styrte mesteparten av førsteomgangen anført av en god Christian Eriksen, men de opplagte sjansene uteble.

Etter Real Sociedads scoring serverte Bruno Fernandes en målsjanse til Casemiro i hans første United-kamp fra start. Forsøket til storsigneringen spratt over målet til Alex Remiro.

Ronaldo kom til et skudd inne i straffefeltet som ble blokkert med fem minutter igjen. Like etterpå ropte Ronaldo på straffe da Martin Zubimendi holdt en arm rundt ham, men dommeren vinket portugiseren opp.

Ronaldo sløste også bort et frispark i drømmeposisjon. Ellers hadde ten Hags menn lite å komme i sluttminuttene.

I det andre oppgjøret i Europa League-gruppen vant Sheriff 3–0 mot AC Omonia Nikosia.

Før avspark torsdag døde dronning Elizabeth av Storbritannia. Det ble markert med ett minutts stillhet, sørgebind på spillerne og flaggene var på halv stang på Old Trafford. Bortgangen av dronningen kan påvirke helgens Premier League-runde.