Kommentar

Ikke bra nok av en landslagskeeper

1 / 3 TABBE: Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland. Ørjan Håskjold Nyland måtte hente ballen ut av nettet ved to anledninger. forrige neste fullskjerm TABBE: Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland.

(Slovenia-Norge 2–1) Det er aldri godt å vite sikkert, men det kan fort ha vært Ørjan Nylands manglende kamptrening som kostet Norge poeng i Ljubljana lørdag kveld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For Slovenias seiersmål, ni minutter før slutt, skal en god keeper ta. Det var et slags sprett-skudd, ikke hardt, godt plassert, men Ørjan Håskjold Nyland (32) hadde god nok tid til å se hvor skuddet kom - og redde ballen.

Det gjorde han ikke.

Et uttak av en klubbløs spiller, som derfor selvsagt ikke spiller kamper, vil alltid være der som et spørsmål om rett og galt før en kamp. Og landslagsledelsen, ved sjefen Ståle Solbakken og keepertrener Frode Grodås, stiller seg lagelig for hugg når valget av den klubbløse spilleren fører til en tabbe som koster poeng.

Det var det som skjedde mot Slovenia lørdag kveld, der Norge kastet bort muligheten til å styre gruppen - i en kamp der Erling Braut Haaland ga nasjonen ledelsen rett etter pause.

Men landslagsledelsen tok altså sjansen på Håskjold Nyland, noe som ikke var overraskende og ikke nødvendigvis feil heller. Han har voktet det norske målet i 11 av de 12 siste kampene og gjort sine saker bra. Men det var noe i innledningen av denne kampen som ga meg en urolig følelse: Håskjold Nyland så usikker ut i starten.

På benken satt to Eliteserie-keepere som spiller jevnlig. Det er lett å forstå at de føler på litt urettferdighet.

Nå er ikke poeng-tapet Ørjan Håskjold Nylands feil alene. Utligningen til slovenerne, som kom etter 69 minutter, var et utslag av dyp norsk forsvars-søvn, verken Leo Østigård eller Andreas Hanche-Olsen fulgte med, plutselig var Andraz Sporar gjennom - og dermed sto det 1–1.

Det føltes unødvendig. Norge virket å være i full kontroll etter Erling Braut Haalands scoring etter 47 minutter, en noe merkelig scoring - men nok en gang unngikk Norges storscorer å gå i offside, og da ballen kom via en tabbe fra slovenerne, sendte han den i mål med høyrebenet.

Norge var i føringen, i det som kunne vært gruppeseieren, opprykk og god seeding til EM-kvalifiseringen.

I stedet må Ståle Solbakkens menn nå grave dypt, mot Serbia hjemme, for å ta hjem den gruppeseieren, som så ganske så klar ut før lørdagens kamper.

Det tok tid før Norge fikk en slags kontroll på kampen i Ljubljana. Det var Slovenia som skapte de første sjansene, mens Norge, da de kom i gang, møtte en opplagt Jan Oblak i buret. Som på Ullevaal var den slovenske keeperen «i veien» da Norge prøvde seg.

Noe overraskende var det midtstopper Leo Skiri Østigård som kom til to av tre sjanser før pause, i tillegg til en scoring som ble korrekt annullert. Den første «lovlige sjansen» hadde trolig gått i mål på de fleste keepere, men Oblak var der som en reaksjonssterk katt, etter 23 minutter.

Erling Braut Haaland hadde én sjanse, etter 36 minutter. Skuddet gikk i nettveggen. Norge avsluttet best, Martin Ødegaard kom mer og mer med i spillet. Håpet var godt for scoringer og tre poeng før den andre omgangen.

Norge holdt nullen til pause for 10. gang på rad. Siste gang var da Tyrkia scoret før pause i Istanbul 8. oktober i 2021.

Men tross Braut Haalands tidlige scoring etter pause, raknet det altså for Norge. 1–0-seier ble til 2–1-tap, og da hjelper det lite at det ble skapt nok sjanser til å vinne denne kampen. Kampen var en liten skuffelse, det var mange som var under pari i denne kampen, både bak og fremover på banen. Det gikk for tregt, det virket usikkert - og til slutt ble Norge straffet.

Et uoppmerksomt forsvar til 1–1 og en keeper som reagerte for sent på 2–1 - og Norge må opp på hesten igjen tirsdag mot Serbia på Ullevaal for å ta hjem seieren i gruppen.