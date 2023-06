Leon Hien scoret i Odd-debuten etter å ha mistet mange kamper med skade.

Debutant fikset heldig Odd-seier på Hamar

(HamKam – Odd 0–1) Debutant og innbytter Leon Hien (22) ble dagens mann da Odd slo HamKam på bortebane i Eliteserien.

Dermed ble eliteseriedebuten en drømmekveld for svensken som ble Odd-klar like før nyttår. Hien mistet hele vårsesongen med en strekkskade og fikk sin første sjanse for A-laget søndag.

På Hamar kom den omskolerte midtstopperen inn på spissplass etter 81 minutter, og etter bare et minutt på banen satt scoringen. Solomon Owusu slo et perfekt innlegg, og Hien hadde løpt seg fri ved bakre stolpe, der han kunne heade inn ledermålet.

Før Odd-scoringen var det HamKam som hadde vist de beste offensive tendensene. Kristian Onsrud kom meget nær da han sendte et skudd rett i krysstanga bak Leopold Wahlstedt etter en snau time.

Odds svenske keeper gjorde stort sett en solid kamp, men holdt på å rote det til skikkelig til etter 80 minutter. En litt nonchalant opptreden i utspillingsfasen gjorde at Rasmus Wiedesheim-Paul kunne vippe ballen over gjestenes keeper, men ballen strøk over tverrliggeren.

Det var jevnspilt og ganske sjansefattig på Briskeby. Halvveis hadde lagene hatt hver sin store sjanse uten å score, og det var ikke flust av muligheter i annen omgang heller.

Tapet er et tungt slag for HamKam, som har spilt åtte strake kamper uten å vinne.

I neste runde venter en tøff bortekamp mot Brann for HamKam, mens Odd gjester Haugesund.

