Manchester United slo tilbake: Brunos store revansje

(Manchester United – Real Betis 4–1) Han har vært den største syndebukken av alle etter syvmålstapet i Liverpool. Manchester United-kaptein Bruno Fernandes ga svar på tiltale i Europa League.

– Vi slo tilbake, sier United-manager Erik ten Hag til Viaplay.

Portugiseren var involvert i det aller meste da United tok et langt steg mot kvartfinalen.

Fernandes sto for forspillet til 1–0-målet, hadde den målgivende pasningen til 2–1 og headet selv inn 3–1 i snøværet på Old Trafford.

– Vi har de siste dagene sett hvem som står opp, sier United-manageren uten å gå inn på navn.

Det har vært satt store spørsmålstegn ved egenskapene som kaptein – eller mangelen på sådanne – hos Bruno Fernandes.

– Viste ingen lederegenskaper, er dommen fra den legendariske United-kapteinen Roy Keane.

– Oppførselen hans var en skam, mener Gary Neville.

– Hvis Manchester United var et synkende skip etter pause på Anfield sist helg, var kaptein Bruno Fernandes den første som forlot det, skriver Viaplay-ekspert Lars Tjærnås i Aftenposten.

United-profilen har fått pepper fra alle kanter i fire døgn. Men manager Erik ten Hag fortsatte med Bruno Fernandes og resten av den utskjelte startoppstillingen fra 7–0-tapet søndag kveld.

United vaklet i 45 minutter mot Real Betis også. Men så fant Fernandes omtrent like omdiskuterte Antony. Brassen – med 18 balltap mot Liverpool – curlet ballen i motsatt kryss.

Antonys første United-scoring på fem måneder gjorde den iskalde kvelden brennhet. Det gikk bare fem minutter før Bruno Fernandes headet inn corneren til Luke Shaw: 3–1.

VILL JUBEL: Wout Weghorst feirer 4–1-scoringen.

Ikke minst var United-kapteinen het. Litt for het da han traff Betis-keeper Claudio Bravo i leggen og fikk gult kort.

Til slutt scoret også Wout Weghorst på en retur. Den ikke alltid elegante nederlenderen satte inn 4–1 etter at innbytterne Facundo Pellistri og Scott McTominay hadde vært involvert i forspillet.

Weghorst scoret sitt første mål på hjemmebane på forsøk nummer 23, ifølge Viaplay.

Real Betis kom fra 0–0 mot Real Madrid, men ble overkjørt etter pause av Manchester United. De spanske supporterne kastet ifølge Viaplay-kommentatoren ting inn på banen etter Uniteds siste scoring.

Returkampen går i Sevilla torsdag om en uke.

Manchester United fikk en drømmestart etter bare seks minutter.

Selvfølgelig var det Marcus Rashford som sto for den. Fernandes dro opp angrepet før Rashford fikk ballen fra et uheldig Real Betis-forsvarer.

Toppscoreren fintet til venstre, gikk til høyre, og banket ballen opp i nettaket. Rashfords femte mål i Europa League gjør han til turneringens toppscorer.

Men det skulle ikke fortsette for Manchester United i snøværet på Old Trafford.

Real Betis – ledet av den tidligere City-manageren Manuel Pellegrino – snek seg tilbake i kampen. Nummer fem i La Liga satte de røde djevlene under press.

Og plutselig gjorde Betis-spissen Ayoze Perez det han ikke klarte på 12 kamper mot United som Leicester- og Newcastle-spiller. Perez banket ballen i det lengste hjørnet til David de Gea med et glimrende skudd med utsiden.

Pasningen var av samme kvalitet. Juanmi tok ned ballen på brystet og spilte fri Ayoze Perez til venstre. VAR sjekket om spanjolens arm hadde hjulpet til. Men scoringen ble stående.

1–1: Ayoze Perez traff perfekt da han fikk sjansen til å gi Bruno Fernandes og Manchester United en nesestyver.

– Det var hands, men ikke straffbar hands, mener Viaplay-ekspert Pål André Helland.

De Gea rotet det ordentlig til mot slutten av omgangen. Ballen endte i hans venstre stolpe. Manchester United var slettes ikke friskmeldte ved pause.

Diogo Dalot var i trøbbel på høyrebacken. Han forsvant ut til fordel for Aaron Wan-Bissaka fra start i 2. omgang. Men ellers fortsatte Erik ten Hag satsingen på spillerne som startet marerittet på Anfield søndag kveld.

Ifølge statistikktjenesten Opta er det den første gangen United-manageren ikke har byttet på laget siden september i fjor.

Og snart kom den endelige belønningen for «United we stand-holdningen» til manageren, for anledningen kledd i grå lue.