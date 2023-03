PÅ RETUREN: Først scoret han på straffe, så dukket han opp Erling Braut Haaland opp på rett sted til rett tid hele fire ganger i én og samme kamp.

Norske målsniker har aldri sett maken: − Haaland er på et helt annet nivå

De var selv slu målgarantister innenfor boksen, men mener Erling Braut Haaland (22) er i en klasse for seg selv – også på internasjonalt nivå.

– Det er helt hinsides noe man har sett av noen andre, ikke bare norske, sier Ole Martin Årst.

Den tidligere storscoreren er en av tre norske målsniker VG har utfordret til å forklare Erling Braut Haalands utrolige evne til å dukke opp på rett sted til rett tid.

– Jeg tror det stammer fra han var liten gutt. Hvis du ikke har målinstinktet i deg, så er det vanskelig å lære seg. Du kan øve på avslutningsteknikker, men han er i forkant hele tiden, sier Bengt Sæternes til VG.

– Han vet akkurat hvor han skal stå og hvor ballen faller ned. Når alle de andre spillerne blir stående på hælene og fryse, så er han fortsatt i bevegelse fremover, sier Thorstein Helstad.

Info Tre norske målsniker Ole Martin Årst 101 mål i Eliteserien (for Tromsø og Start)

Toppscorer i Elitserien 2005 (16 mål)

22 landskamper og to mål for Norge

Utenlandsopphold i belgiske Anderlecht, Gent og Standard Liège Thorstein Helstad 116 mål i Eliteserien (for Ham-Kam, Brann, Rosenborg og Lillestrøm)

Toppscorer i 2000 (18 mål), 2001 (17 mål) og 2007 (22 mål)

38 landskamper og ti mål for Norge

Utenlandsopphold i østerrikske Austria Wien samt fransk Le Mans og Monaco Bengt Sæternes 113 mål i Eliteserien (for Bodø/Glimt, Brann, Vålerenga og Viking)

Toppscorer for Bodø/Glimt fire år på rad fra 1998 til 2002

Syv landskamper for Norge

Utenlandsopphold i belgiske Club Brugge og danske OB Vis mer

Tirsdag ble Haaland den tredje spilleren til å score fem mål i samme Champions League-kamp. Lionel Messi er den eneste andre som har scoret fem mål i en utslagskamp.

Felles for alle fem målene Haaland scoret var at de ble scoret fra kloss hold: Ett straffespark og fire returer fra tverrligger, stolpe og målvakt.

– Jeg blir oppriktig varm om hjertet når jeg ser det blir scoret på returer. Det å dukke opp på rett sted til rett tid når det er masse folk i boksen, det er en egenskap som er svært undervurdert, sier Årst – og fortsetter:

– For mange kan det virke veldig enkelt å spille på et godt lag som skaper mange sjanser, at der vil alle vært, men nei, alle lukter ikke returer. Alle tar ikke det ene steget frem akkurat idet skuddet går. Alle klarer ikke å lese hvor returen havner fra keeper eller stolpen. Der mener jeg at Haaland er en ener, og det er ikke tilfeldig.

Hverken Årst, Helstad og Sæternes kommer på noen spisser som er eller har vært mer ekstrem enn Haaland på akkurat dét.

– Med fysikken, farten og evnen til å dukke opp foran mål, så er jeg usikker på om det er så mange andre som har det, sier Helstad.

– Haaland er på et helt annet nivå enn de fleste andre spisser når det gjelder akkurat det, sier Årst.

Han trekker frem den polske spissen Robert Lewandowski, men legger til at Haaland er «desidert best» på å lukte og være først på baller innenfor boksen.

– Det er en egenskap han er best på i hele verden. Det er fascinerende hvor ofte ballen havner hos ham etter klabb og babb, etter dueller eller etter et innlegg som kanskje ikke havner der det skal.

Denne grafikken fra Sofascore viser at kun ett av Erling Braut Haalands mål i Manchester City har kommet fra utenfor sekstenmeteren:

Thorstein Helstad lar seg også imponere av Haalands mentale styrke til å ikke tenke på alt støyet fra eksempelvis engelsk presse.

– Å prestere med det presset som er, når han blir nevnt i absolutt alle saker, med alt det bråket som er bare for å lage saker... Å nullstille og vise fingeren til alle, det er stort. Den fysiske delen ser man jo, men også mentale biten er helt sykt bra.

Ole Martin Årst sier han blir «småprovosert» når han hører folk snakke om at han har valgt feil klubb eller er ute av form.

– Tenk de siste årene, hvor mange klubber han har vært stabil og tatt nye nivåer hele tiden... Man går tom for både superlativer og gode ord, sier Årst.

– Hvis folk tror at han bare gjør det på et godt lag, så tror jeg de tar feil. Man får noen gratis mål mål av og til fordi man er spiss, men han gjør jobben selv. Han vanskelig å være på «alerten» i boksen hele tiden, sier Sæternes.