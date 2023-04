1 / 3 NY SCORING: Erling Braut Haaland hamrer inn Manchester Citys tredje mål for kvelden på Etihad. forrige neste fullskjerm

Haaland med sitt 50. målpoeng etter drømmeforarbeid – så ble han tidenes mestscorende

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Bayern München 3–0, kampen pågår) Sekunder etter at assistkongen Kevin De Bruyne (31) tasset av banen, tok Erling Braut Haaland (22) rollen som servitør. Like etterpå dukket han opp igjen – og ble historisk.

Samtlige tilskuere som reiste seg på elektriske og regnvåte Etihad så nok for seg at Erling Braut Haaland skulle hamre ballen i mål, men istedenfor å «dryla te» viste nordmannen frem playmakeren i seg.

Med et imponerende overblikk og en følsom pasning, fintet han ut hele Bayern-forsvaret med å løfte ballen på bakre stolpe. Der dukket den 173 centimeter lange portugiseren Bernardo Silva opp og nikket inn 2–0-målet for Manchester City.

Erling Braut Haalands 50. målpoeng for sesongen var kanskje den vakreste ikke-scoringen hans denne sesongen, men få minutter senere gjorde han det han kan best.

Ballen ble nikket inn foran mål, og der dukket Erling Braut Haaland opp og satte inn 3–0-målet for Manchester City. Med sitt ellevte mål i Champions League, scoret han også sitt 45. mål totalt i alle turneringer.

Det har ingen Premier League-spillere klart tidligere. Mohamed Salah og Ruud van Nistelrooy stoppet begge på 44, noe storskjermen på Etihad raskt viste for publikum.

Nordmannen var nære også før pause. Først holdt han på å snappe ballen fra Bayern-keeper Yann Sommer på streken. City-supporterne nærmest bortefansen veivet med norske flagg og ropte «Haaland, Haaland, Haaland», og få minutter senere var han frempå igjen.

Et flott angrep endte hos den norske storscoreren, men istedenfor å bruke to touch og hamre ballen i mål, ble det et for svakt skudd med venstrefoten.

Bedre var avslutningen til lagkamerat Rodri med samme fot, selv om det er midtbaneankerets svakeste. Fra drøyt 20 meters hold klemte han til – så langt opp i vinkelen at Bayerns målvakt ikke nådde bort til tross for at han strakk seg så lang han var.

Tirsdagens kamp er den første av to kvartfinalekamper i Champions League. Returoppgjøret spilles på Allianz Arena onsdag om en drøy uke.

Kampen pågår fortsatt!