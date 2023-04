Liverpools manager Jürgen Klopp snakket om overganger fredag.

Klopp om Bellingham-rykter: − Hvis en 5-åring ber om en Ferrari, svarer du ikke «god idé»

Liverpool-manager Jürgen Klopp måtte svare på spørsmål om overgangssagaen rundt den ettertraktede juvelen Jude Bellingham fredag.

Britiske medier har i lengre tid spekulert høyt i hvor framtiden til Borussia Dortmund-spiller Bellingham ligger. Liverpool har vært nevnt som et hett tema.

Torsdag skrev imidlertid lokalavisen Liverpool Echo, som har god innsikt i det som rører seg på Anfield, at Merseyside-klubben har avsluttet sin interesse for Bellingham. Årsaken skal være at midtbanespilleren blir for dyr, og at Liverpool må bruke sommerens tilgjengelige overgangsmidler på mer enn bare én spiller.

Fredag ble manager Jürgen Klopp konfrontert med ryktene.

– Det er ingenting å si om det. Jeg snakker normalt ikke om spillere vi kan signere eller ikke signere, så hvorfor skulle jeg uttale meg om sånne spekulasjoner og nyheter, svarte tyskeren.

Deretter fikk han imidlertid et nytt Bellingham-spørsmål. Svaret som fulgte, var som følger:

– Dette svaret handler ikke om Jude Bellingham. Jeg har aldri forstått hvorfor vi kontant snakker om ting vi teoretisk ikke kan gjennomføre. Vi kan ikke signere seks spillere i sommer der alle koster 100 millioner pund.

– Alle skjønner at det er åpenbart. Du må vite hvor mye penger du har tilgjengelig, og deretter forholde deg til det. Sånn er jobben. Vi er ikke barn. Spør du en 5-åring hva han vil ha til jul, og vedkommende ønsker seg en Ferrari, svarer du ikke «god idé». Du sier «nei, det er for dyrt. Og i tillegg kan du ikke kjøre den», fortsatte en engasjert Klopp.

Han mer enn antydet at det ligger begrensninger på hvor mye penger Liverpool har tilgjengelig til spillerkjøp.

– Sånn er det. Du må se på hva du realistisk sett kan få til og jobbe ut fra det. Det er sånn jeg alltid har jobbet. Uansett hva jeg ønsker og trenger, gjør vi absolutt alt for å få det til. Men det er øyeblikk der du må akseptere at ting ikke er mulig. Da må man bare trekke seg til side, sa Klopp.

Liverpool møter Leeds i Premier League mandag.

