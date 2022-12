Fifpro mener Roma prøver å «mobbe» Rick Karsdorp ut av klubben. Her fra Serie A-kampen mot Hellas Verona i oktober.

Mener Roma prøver å «mobbe» spiller ut av klubben: − Fremstilt som en forræder

Spillerforeningen Fifpro mener AS Roma prøver å presse nederlandske Rick Karsdorp til å forlate klubben i januar, melder De Telegraaf.

NTB

– Jeg har bestemt meg for å ikke velge Karsdorp til dagens kamp, ​​og han vet hvorfor. Det var min avgjørelse, sa trener José Mourinho i november.

Tidligere samme uke uttrykte treneren sin misnøye med Karsdorp. Portugiseren sa at den 27 år gamle forsvarsspilleren ikke hadde vist riktig holdning i bortekampen mot Sassuolo.

– Av de seksten spillerne som spilte, var jeg fornøyd med femten av dem. Den siste spilleren, jeg vil ikke si hvem det er, har sviktet de andre ved sin manglende profesjonalitet på banen. Jeg fortalte ham at han kan se etter en ny klubb i januar, sa Mourinho den gang.

AS Roma-direktør Tiago Pinto har også lagt press på nederlenderen.

– Dere så alle hva som skjedde, og vi bestemte i samråd med treneren og spilleren at det var best for alle om han ikke spilte. Vi vil definitivt finne en løsning som er bra for alle, sa Pinto.

Fifpro er derimot ikke fornøyd med Romas håndtering av saken og mener klubben prøver å «mobbe» nederlenderen ut av klubben.

– Karsdorp har blitt offentlig fremstilt som en forræder. Smertefullt og ubegrunnet. Klubben ikke har gjort noe med det eller beklaget, uttalte spillerforeningen, ifølge De Telegraaf.

Ifølge Fifpro prøver klubben å skylde på ham for de dårlige resultatene, noe som har lagt unødvendig press på Karsdorp. Det er i strid med Fifas regler.

Fifpro og VVCS (den nederlandske spillerforeningen) hat uttalt at de stiller seg bak spilleren. VVCS oppfordrer også Roma til å behandle Karsdorp rettferdig og respektere hans rettigheter.