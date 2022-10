MÅLKONGE: Erling Braut Haaland har fått en spesiell posisjon i Fotball-England.

Haaland lovprist og irettesatt av Guardiola etter hat tricket mot United

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City - Manchester United 6–3) Ifølge Pep Guardiola (51) har Erling Braut Haaland (22) et medfødt talent som gjør ham til en målmaskin.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Manchester City-manageren er samtidig ikke glad for en uttalelse nordmannen kom med for to uker siden. Etter å ha få et kritisk spørsmål om hvordan det var å ha relativt få ballberøringer i kamper, kontret Haaland med følgende svar til beIN Sports:

– Min drøm er å være nær ballen fem ganger og score fem mål. Det er min største drøm.

Det syntes ikke Guardiola noe om, forteller suksesstreneren etter målshowet mot United.

– Han har sagt at han drømte om å score fem mål på fem touch. Jeg liker ikke det. Han ble fotballspiller for å score mål, men jeg liker at han er en del av spillet.

GLISTE: Pep Guardiola likte det han så av Haaland og lagkameratene mot United.

Mot Bournemouth i august hadde Haaland bare åtte involveringer. I søndagens 6–3-seier over United hadde spissen 35 touch. Tre av dem endte i nettet, mens to var målgivende pasninger til Phil Foden (22).

Ingen har noen gang tidligere scoret tre hat trick på de åtte første Premier League-kampene sine. Ifølge Sky Sports hadde Michael Owen (42) den forrige rekorden – og han brukte 48 matcher for Liverpool på bragden.

Ingen er heller i nærheten av Haaland på toppscorerlisten denne sesongen. Jærbuens 14 mål er dobbelt så mange som nummer to på listen, Tottenhams Harry Kane.

– Kvaliteten vi har offensivt, utgjør forskjellen, sier Guardiola.

– Det Erling gjør for oss, har han tidligere gjort i Norge, Østerrike og Tyskland. Det er realiteten. Kvaliteten vi har ved siden av ham, hjelper han å score mål. Jeg har heller ikke lært ham dette. Erling har et utrolig instinkt for å vite hvor og når ballen kommer foran mål, og han har det fra moren og faren. Han er født med det.

Haaland fikk søndag aldri svart på uttalelsen Guardiola kom med på pressekonferansen etter matchen, men jærbuen har flere ganger fortalt om sin beundring for treneren.

Følelsen er gjensidig. City-sjefen har fortalt at han nærmest er forelsket i Haaland. Overfor Viaplay uttrykte nordmannen også begeistring for måten laget spilte på mot United.

– Det er sånn det skal være i kamper som dette. Du merker det fra første sekund – at det var trøkk i dag. Er det noe bedre enn dette her? Nei, det er vel egentlig ikke det, sier Haaland og smiler.

– Det er selvfølgelig stort, forteller 22-åringen i dette intervjuet:

Onsdag kveld skal Haaland i aksjon igjen. Da kommer FC København til Manchester, og Champions League-hymnen vil runge utover Etihad Stadium før avspark.

Et spørsmål er om Haaland starter oppgjøret eller blir hvilt. City har vunnet de to første kampene i gruppespillet.

– Han vil få pauser. Vi har kamp hver tredje dag. Men vi er heldige. Forrige sesong kunne han ikke spille i mange kamper for Dortmund. Han var skadet hele tiden. Her har vi utrolig gode fysioterapeuter som hjelper både med hendene og kunnskapen. Det er fantastisk for oss, sier Guardiola.