ALT ANNET ENN FORNØYD: Erik ten Hag var rasende etter tapet mot Dortmund som avsluttet Manchester Uniteds USA-turné.

Ten Hag slakter egne stjerner: − Overhodet ikke bra

Erik ten Hag var nådeløs i vurderingen av sine egne stjernespillere i 3–2-tapet mot Dortmund i natt.

Manchester United avsluttet sin USA-turné i oppkjøringen til en ny Premier League-sesong med å tape 3–2 mot Borussia Dortmund. Treneren startet kampen med et mer eller mindre b-lag, og var fornøyd med det som ble vist fra start av.

– Den første timen var bra. Da spiller vi som et lag og presser bra. Det var hyggelig å se. Det var det jeg hadde lyst til å si til spillerne til pause, men ut av ingenting så gir vi bort to mål. Så det var irriterende, sier treneren etter kampen.

Ten Hag stilte med følgende ellever fra start:

Tom Heaton – Diogo Dalot, Harry Maguire, Viktor Lindelöf, Brandon Williams – Scott McTominay, Christian Eriksen – Omari Forson, Donny Van de Beek, Facundo Pellistri – Jadon Sancho

I pausen ble Uniteds André Onana byttet inn for Heaton, og etter timen byttet han ut ni andre utespillere. Bruno Fernandes, Casemiro og Marcus Rashford var blant spillerne som ble byttet inn. Den eneste som ble værende på banen var Sancho.

Da gikk vondt til verre, skal man tro ten Hag.

– Den siste halvtimen var dårlig. De fulgte ikke reglene i noen av spillets faser, fyrte ten Hag løs.

Se intervjuet her:

For det han var fornøyd med fra det som blir sett på som et b-lag, mente han at de foretrukne spillerne ikke gjorde.

– Det var elleve individuelle spillere på banen. Det var ikke bra i det hele tatt, sier nederlenderen videre.

Treneren forteller videre at han er fornøyd med USA-turnéen totalt sett.

– Men vi ville jo avslutte med en god prestasjon. Nå var det kun 60 minutter jeg var fornøyd med, sett bort ifra baklengsmålene. Det første baklengsmålet var veldig dårlig forsvarsspill, det andre baklengsmålet var det dårlig igangsetting. Det er ikke oss. Vi må holde kontrollen på ballen, sier ten Hag før han fortsatte slakten:

– Det samme skjer på 3–2-målet til Dortmund. Det kan ikke skje, og det er utilgivelig selv om det er en treningskamp.

Se alle målene fra kampen her:

Ten Hags menn har to treningskamper igjen før sesongen starter. De reiser nå fra USA til Manchester og møter franske Lens på Old Trafford og spanske Club Athletic i Dublin.

– Vi må bruke de to kampene til å finne tilbake til standarden vår med det laget som avsluttet kampen, og finne tilbake til det som vil gjøre at vi får en god sesongstart.

Du kan se de to siste kampene til Manchester United i Premier League-oppkjøringen på VG+ Sport.