PÅ VEI BORT: Tidligere Manchester United-kaptein Harry Maguire har havnet bak i køen på Old Trafford.

The Guardian: Maguire-overgang skal ha gått i vasken

West Ham skal ha fått nok av å vente på Manchester United-midtstopperen Harry Maguire.

Det melder The Guardian.

Manchester United skal ha godtatt et bud på 30 millioner pund, noe som tilsvarer om lag 400 millioner kroner.

I tillegg skal midtstopperen ha kommet til enighet om de personlige betingelsene med West Ham, men likevel er ikke alt på plass.

Ifølge avisen skal Maguire ha krevd syv millioner pund i kompensasjon av Manchester United for å dekke lønnskuttet ved et eventuelt klubbytte.

Nå skriver The Guardian at West Ham er lei av å vente og ser etter andre alternativer. Videre skriver de at det er en sjanse for at avtalen blåses liv i på nytt, men at det for øyeblikket ikke går riktig vei.

