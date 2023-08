FORTSATT I PARIS: Kylian Mbappé signerte drakter utenfor treningsanlegget til PSG på fredag. Nå får han 600 millioner kroner i «lojalitetsbonus» fra klubben.

Kylian Mbappé: Får minst 450 millioner kroner i «lojalitetsbonus»

Kylian Mbappé (24) har hatt minst 450 millioner grunner til å ikke dra fra PSG før 1. august. Han hadde nemlig en lukrativ «lojalitetsklausul» i kontrakten, ifølge flere medier.

Det skriver blant andre den spanske avisen AS og britiske Sky Sports.

AS melder at 24-åringen får utbetalt halvparten av lojalitetsbonusen på 900 millioner kroner tirsdag, mens Sky Sports skriver at det er snakk om én utbetaling på 670 millioner kroner. Uansett er det en betydelig sum penger Kylian Mbappé får inn på konto.

Dette skal ha vært grunnen til at PSG har prøvd hardt å selge superspissen i juli. Den franske klubben skal for eksempel ha godtatt et bud fra Al-Hilal, men franskmannen nektet å forhandle med klubben fra Saudi-Arabia.

Tirsdag kom også rapportene om at Chelsea-eieren Todd Boehly har kontaktet PSG-president Nasser Al-Khelaifi direkte om en mulig Mbappé-overgang, ifølge inews.

Overgangsguruen Fabrizio Romano har hele tiden meldt at Mbappé allerede er enig med Real Madrid om en kontrakt fra sommeren 2024. Det er da kontrakten med PSG utløper.

Mbappé har ikke vært med på PSGs pre-season-turné til Asia, og spiller ikke tirsdagens treningskamp mot Inter.

Manchester United og Liverpool har også vært i ryktespaltene rundt 24-åringen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan ikke annet enn å le av det.

– Vi bare ler av det. Han er en veldig god spiller, men de økonomiske betingelsene passer ikke for oss som klubb, sier han til Sky Sports.