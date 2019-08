ENDELIG NOE Å JUBLE FOR: Stabæk-spillerne takker hjemmefansen etter seieren over Kristiansund. Foran fra venstre: Kaptein Andreas Hanche-Olsen, Kasper Junker og Yaw Amankwah. Bak til venstre: Tortel Lumanza, til høyre Simen Lillevik. Foto: Jostein Magnussen, VG

Utelukker ikke nye Stabæk-salg

NADDERUD (VG) (Stabæk-Kristiansund 2–0) Jan Jönsson (59) er forberedt på at nok en spiller kan forsvinne fra Stabæk før overgangsvinduet lukker.

I sommer ble både Franck Boli (Ferencvaros) og Tobias Børkeeiet (Brøndby) solgt av et lag som var i desperat poengnød. Etter 2–0-seieren mot Kristiansund søndag - den første hjemmetriumfen siden 28. april - legger verken Jönsson eller sportssjef Inge André Olsen skjul på at det kan bli flere salg.

Det har over tid vært interesse for ungguttene Hugo Vetlesen, Emil Bohinen, Ola Brynhildsen og kaptein Andreas Hanche-Olsen. Kommer det nok penger på bordet er Stabæk innstilt på å forhandle.

– Da får vi sette oss ned og diskutere hva vi mister og hvordan det ligger an med erstattere, for det må vi ha på plass, sier Inge André Olsen til VG.

Jan Jönsson mener Stabæk ikke tåler to salg nå og mener ungguttene heller ikke må la seg blende av utenlandske klubber.

– Disse ungguttene bør ikke ha det så travelt med å komme seg utenlands. De bør fortsette å utvikle seg og så kommer den utenlandssjansen også senere - garantert.

Stabæk leide inn Kasper Junker som erstatter for Franck Boli. Vikaren, som bare klarte tre mål på sine 17 siste kamper i Horsens, scoret sitt første mot Kristiansund.

Janne Jönsson innrømmer at klubben gamblet litt med å hente dansken.

– Ja, det var det. Det handlet litt om hvilke baller vi hadde i luften, men så kan du heller ikke se deg blind på scoringsstatistikken. Potensialet så vi jo, så må du håpe at det «treffer» i miljøet. Så kan det være et spørsmål om trivsel i et nytt miljø. Jeg tror at det er viktige faktorer. I dag scorer han og så kommer han til flere sjanser. Jeg håper at de store sjansene skal bli til mål.

– Kasper har størrelse og så har han fart. Det er litt interessant, og så har han en fin venstrefot, sier Inge André Olsen.

– Vi er en klubb som gjerne prøver å tilpasse oss litt de ulike spillertypene for at de skal få utnyttet sin X-faktor, så da tenker vi at det er verdt et forsøk. Hadde det stått 30 kamper og 20 mål på CV´en til Kasper så hadde han jo ikke vært aktuell for Stabæk.

Emil Bohinen ble neppe mindre aktuell etter sitt perlemål mot Kristiansund da Stabæk økte til 2–0. Det ser du her:

– Det er en av mine fineste scoringer, sier 20-åringen etter å ha sendt ballen i krysset med venstrefoten fra hjørnet av 16-meteren.

– Jeg er i god flyt om dagen, jobber hardt og gjør det jeg skal. Dette er kanskje noe av det beste jeg har gjort i år. Jeg har fått mye spilletid og har spilt på meg selvtillit, er forklaringen til Bohinen.

– Han blir bedre og bedre for hver uke som går. Han er med offensivt og han hjelper til når vi skal forsvare oss med sin kloke plassering, skryter Jönsson, som lørdag skal tilbake til Trondheim hvor gamleklubben Rosenborg venter.

