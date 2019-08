NORGESMESTERE: Bodø/Glimt sviktet i serieavslutningen, men vant cupfinalen i 1993. Foran fra venstre: Harald Brattbakk, Ola Haldorsen, Thor Mikalsen, Runar Berg, Tommy Hansen. Bak fra venstre: Bent Inge Johnsen, Charles Berstad, Åsmund Bjørkan, Tom Kåre Staurvik, Ivar Morten Normark, Trond Sollied. Helt bak: Petter Solli, Rohnny Westad Foto: Lise Åserud

Denne gjengen var nære for 26 år siden – nå lukter det gull av Glimt igjen

Bodø/Glimt har aldri blitt norsk seriemester – men det så veldig lovende ut også i 1993.

Nå nettopp

Da Eliteserien endelig kom à jour forrige uke, var Bodø/Glimt – til manges overraskelse – nummer én på tabellen.

Mandag kveld møter de nedrykkstruede Sarpsborg i serierundens siste kamp. Med seier går nordlendingene til topps – to poeng foran Molde.

Ledet gjorde et nyopprykket Glimt også for 26 år siden, i 1993. Helt til tre runder gjensto. Den gang var det bare 22 kamper.

I den 20. serierunden ble det tap mot Rosenborg, som dermed overtok tabelledelsen.

Håpet om gull ble knust i den neste kampen, mot Lillestrøm på Åråsen. Mons Ivar Mjelde scoret fire mål (derav tre med hodet), Lars Bohinen og Jan Ove Pedersen var fantastiske og LSK vant 5–3.

Midt på 1980-tallet hadde Bodø/Glimt nådd sitt bunnivå da laget falt ned til 3. divisjon. Med Jan Muri som trener rykket de opp til nivå to i 1991, og med Trond Sollied som spillende trener i 1992-sesongen ble det opprykk til nivå én i norsk fotball.

På samme måte som i debuten på høyeste nivå i 1977, tok altså Glimt seriesølv i comebacket i 1993. På de ti første kampene pådro de seg bare ett tap – det kom mot Viking, en av datidens storheter. Men det var en rekke sterke seirer – blant annet ble Lyn sendt hjem til hovedstaden med 8–0. Håkon Evjens far, Andreas, spilte back. Nylig avdøde Arild Berg kom inn og scoret det siste målet. Bror Runar scoret to, og de fem øvrige kom også ved klassiske Glimt-navn: Tom Kåre Staurvik, Tommy Hansen, Aasmund Bjørkan, Bent Inge Johnsen og Harald Martin Brattbakk (som året etter ble hentet tilbake til Rosenborg).

I tillegg til 1977 og 1993, ble det sølv på Bodø/Glimt også i 2003, da de også kom til cupfinalen, men tapte for Rosenborg i en kamp der Runar og Ørjan Berg spilte på hvert sitt lag.

Som i 1977, kom bodøværingene til finalen også i 1993. Men mens de i 1977 tapte 1–0 for Lillestrøm (Tom Lund, selvfølgelig), så vant de i 1993 finalen mot Strømsgodset. Herrene Johnsen og Staurvik scoret, og det ble 2–0.

Publisert: 19.08.19 kl. 15:51

