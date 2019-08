Seieren over Maribor gjør at Eirik Horneland bare er ett hinder unna å ta Rosenborg til Champions League. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Rosenborgs oppstandelse: Får betalt for ærligheten

En finmasket kombinasjon av ydmykhet og stahet har ført Eirik Horneland langt vekk fra kanten av stupet. Men to datoer i august vil bety alt for dommen over sesongen.

Vi får aldri svar på hvor nær «prosjekt Horneland» var å ende i havari, eller hvor lenge tålmodigheten hadde vedvart om Rosenborg hadde fortsatt å fremstå slik de gjorde frem til nasjonaldagen.

Dette er nå bare et akademisk spørsmål, etter at Eirik Horneland har styrt de hvite og svarte gjennom en oppsiktsvekkende oppstandelse.

Så mye fasong har han fått på laget, at hans egen posisjon er forvandlet i takt med skiftet.

Det skyldes blant annet at han har utvist noe helt sentralt innen lederskap, evnen til å stå i motgang.

Nettopp måten Horneland håndterte krisestarten på, er trolig en av de viktigste faktorene til hvordan han evnet å trygge seg selv.

Han kunne klandret andre, kommet med bortforklaringer, tåkelagt eller dukket unna ubehagelige spørsmål.

Men den rakryggede formen i stormen var konsistent – og har over tid skapt troverdighet som leder.

I tillegg styrte Horneland unna en annen potensiell fallgruve, gjennom evnen til å tilpasse kart og terreng, i stedet for å tviholde på alt han opprinnelig hadde planlagt.

Dersom Horneland hadde bevart den opprinnelige planen intakt, spørs det vel om han hadde sittet ved roret i dag.

Men gjennom klokskap og strukturell tilpasning der det var nødvendig, klarte treneren å finne en farbar kurs.

I det ligger det også at han har stått steilt på noen sentrale prinsipper, der dyrking av det kollektive ser ut til å stå sentralt.

Det er bare å se på hvordan han på autopilot reagerte på unge Erik Botheims selvhevdende feiring. Og uansett hva man måtte mene om Nicklas Bendtner, er det tatt et tydelig standpunkt som er blitt opprettholdt.

Summa summarum ser vi en trener som er i god gang med å styrke egen posisjon markant, og der sesongens best case scenario kan gjøre ham svært ettertraktet.

Dersom Eirik Horneland styrer Rosenborg forbi Dinamo Zagreb, vil han for alltid være kjent som treneren som tok trønderne til Champions League for første gang på 12 år, uavhengig av at trekningen var gunstig.

Men fortsatt er det grunn til å holde i brekket før det tas av i Trondheim.

Klubben har selv valgt å legge lista for hva man skal være fornøyd med resultatmessig. Og selv om utviklingen har vært voldsom, er det faktum at Rosenborg er ute av cupen og har 10 poeng opp til Bodø/Glimt i serien.

Dersom det ikke blir Champions League, vil ikke Europa League-spill i seg selv være nok til et godkjentstempel på sesongen 2019.

Men om det blir utfallet, har Eirik Horneland uansett sikret seg tid til å fortsette arbeidet med å forme sitt Rosenborg. Det gjør han på en måte det er stadig enklere å få sans for.

