Hareide på oppsigelse nekter stadig å tape: – Var dette jeg sa om unødig støy

Mot Luxembourg tirsdag kveld kan Åge Hareide (66) lede Danmark for 31. kamp på rad uten tap. At han samtidig ikke får fortsette i jobben etter neste sommer skaper debatt.

Blant annet har den tidligere landslagsspissen Flemming Povlsen tatt nordmannens side. På dansk Eurosports tv-sending før 1-0-seieren mot Sveits lørdag uttrykte EM-helten fra 1992 at Det danske fotballforbundet (DBU) har vist mangel på respekt til Hareide.

Allerede i juni gikk DBU ut med at Kasper Hjulmand overtar Hareides jobb etter et eventuelt EM-sluttspill neste sommer. Povlsen løp giganten Tyskland i stykker i sensasjonsfinalen for 27 år siden og nå røsker han i DBU:

– Jeg hadde vært enormt skuffet om jeg var Åge Hareide og har levert det han har levert. Han er i en kvalifisering med stadig gode muligheter til å komme seg til sluttspillet. Også blir man hengt ut. Jeg synes det er litt «dead man walking». De kommer ut og sier «du er borte neste år, men får lov å gjøre deg ferdig», sier Povlsen, blant annet er gjengitt av bold.dk.

Samtidig får Hareide flere kritiske spørsmål om spillestil. DBUs valg av Hjulmand er også blitt tolket som et signal om at de ønsker et bytte vekk fra nordmannens pragmatisme til det mer typisk danske og «romantiske».

Men resultatene kan ingen ta Hareide på: Han har EM i sikte etter lørdagens triumf mot Sveits, Danmark vant også sin Nations League-gruppe i høst og er altså midt i en imponerende rekke av kamper uten tap. Den kan forlenges i tirsdagens privatlandskamp i Aalborg: Mot Luxembourg (93. plass på FIFA-rankingen) er Danmark (14) soleklar favoritt.

«Verdensrekorden» for landslag er 35 kamper på rad uten tap – delt av Brasils verdensmestere fra 1994 (rekken gikk fra 1993 til 1996) og Spanias hundreårsgenerasjon med tre titler på rad i EM og VM (tapte ikke mellom høsten 2006 og sommeren 2009).

Men skulle Danmark gå fire eller fem kamper til uten tap, vil det ikke bli registrert som rekord.

Tapte uten Hareide

For et landslag bestående av amatører og futsalspillere spilte en FIFA-tellende treningskamp mot Slovakia i fjor og tapte 0–3. Da var de ordinære landslagsspillerne i konflikt med eget forbund og streiket, og Hareide ledet ikke laget i den omstridte matchen.

Tidligere landslagsspiller John «Faxe» Jensen (også EM-helt fra 1992) tok jobben som vikarsjef, og dermed inngår ikke den i Hareides statistikk. Den forteller om bare tre tap totalt (alle første året), og forrige nederlag var høsten 2016 mot Montenegro.

Tapet i straffesparkkonkurransen mot Kroatia i VM i fjor regnes som uavgjort.

– Du er stolt hver gang du vinner. Det er en lang rekke, mange kamper, går over flere år, og det er litt spesielt når det er på landslagsnivå. For der forandrer det seg med spillere hele tiden. Men kontinuiteten vår er nøkkelen. Spillerne har stilt opp, gjort en god jobb og vært med oss hele veien. Helt siden første kamp mot Island, sier Hareide og går helt tilbake til debutkampen i mars 2016.

Han har aldri lagt skjul på at han ikke likte timingen for at DBU gikk ut og annonserte at Hjulmand skulle overta – og mener de kunne holdt ansettelsen hemmelig lengre enn hva de gjorde.

Debatten som har kommet som følge av det, eller det at han går på oppsigelse, sier han er uproblematisk. Men Hareide påpeker følgende overfor VG:

– Det var dette jeg sa om unødig støy. Uansett hva som skjer, vil det komme opp og bli diskutert. Hadde vi hatt en dårlig rekke med resultater nå, ville noen kanskje diskutert at man burde byttet ut meg på denne posten med en gang, men nå er det sånn at det diskuteres likevel. Det er uvanlig at en trener går et helt år som ansatt uten å starte i jobben. Men det er journalistenes jobb å lage noe rundt dette.

– Ser det dumt ut for DBU at landslaget stort sett vinner, men de likevel har ansatt ny trener?

– Det er en annen skål. Det kan være langtidstenkning fra deres side. For meg hadde det ikke vært aktuelt med mer enn to år til. De må tenke ut fra når folk er tilgjengelig, slik at de ikke måtte kjøpt folk ut av en kontrakt, sier Hareide.

– Du kunne tenkt deg å være dansk landslagstrener i to år til?

– I min kontrakt står det ikke noe tidspunkt for reforhandling. Og jeg ville ikke tatt noe avgjørelse før EM-kvaliken var over. Det er heller ikke sikkert jeg hadde fortsatt, men hvis jeg hadde fortsatt, hadde det ikke blitt mer enn to år til. Nå handler det om å gjøre det best mulig ut perioden, sier Hareide.

Forklarer skjerf-episoden

Etter Sveits-seieren ble han fanget opp av tv-kameraene mens han avviste å ta på seg et dansk fotballskjerf som DBUs kommunikasjonssjef Jakob Høyer rakte ham.

– Jeg sa «gi det til fansen». Jeg frøs ikke. Hadde vi vært klare for EM, kunne man kledd seg opp som et juletre. Det handlet om det, forklarer Hareide – som beskriver følgende om forholdet til DBUs fotballdirektør Peter Møller, som ansatte Hjulmand og gikk ut med det i juni.

– Det er profesjonelt. Han kom inn etter jeg ble ansatt som trener og vil helt sikkert bygge organisasjonen med sine folk. Det må man bare akseptere. I det daglige virket har vi ikke så mye med det administrative å gjøre. Jeg har levert årsrapport til ham tidligere, og han får en ny i år, sier Hareide – som kjente smerte i sitt opererte kne etter at han gjorde «skadecomeback» på den danske trenerbenken mot Sveits etter sykmeldingen under de to kampene i september.

– Det var slitsomt etter kampen. All trappegåing, pressemøter og andre, opp og ned av garderoben. Det er mye trapper i Parken, altså, sier Åge Hareide – som likevel jobbet som vanlig også dagen etter Sveits-matchen.

