Fagermo: Mener tittelkampen gikk tapt mot Vålerenga

SKIEN (VG) Håpet om gullkampen forsvant for Odd-trener Dag-Eilev Fagermo da de ikke vant mot Vålerenga. Han ble overbevist om at Molde vinner serien.

Etter lørdagens uavgjortkamp i Skien hadde Molde syv poengs forsprang til Odd på tredjeplass før søndagens kamp mot Brann. Den ledelsen økte til åtte poeng etter uavgjortkampen i Bergen søndag.

Fagermo var skuffet over Odd-lagets prestasjon i 1–1 kampen mot Vålerenga lørdag og nærmest utnevnte Molde til seriemester rett etter poengtapet mot Vålerenga lørdag kveld.

– Gullet vinner Molde nå. Tror jeg. Hvis ikke ville jeg blitt overrasket. Men vi er absolutt i medaljekampen selvfølgelig, sier Fagermo, som sist så sitt lag tape mot Viking 15. september.

AVGJØRENDE SCORING: Det holdt ikke inn for Vålerenga, men Fagermo mener uavgjortresultatet definitivt senket gullhåpet til Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Er det helt utenkelig å utfordre Molde nå?

– Ja, da måtte vi vunnet i dag. Nå er vi syv poeng bak med en kamp mer spilt. Det blir tøft på seks kamper, sier Fagermo etter Vålerenga-kampen.

Sesongen avsluttes ikke før 1. desember. Av kampene Odd nå har igjen er fire av disse bortekamper (se faktaboks)

Odds seks gjenstående kamper 20. oktober: Ranheim-Odd

27. oktober: Stabæk-Odd

4. november: Odd-Mjøndalen

8. november: Brann-Odd

24. november: Odd-Tromsø

1. desember: Haugesund-Odd

Odd-spiller Fredrik Nordkvelle så selv at det blir for tøft å kjempe med Molde de to månedene som gjenstår av sesongen.

– Det er sikkert sant. Vi prøver ikke å tenke så mye på medaljen. Vi prøver å tenke på å gjøre det best mulig i hver kamp, men vinner Molde i morgen begynner det å bli for lang vei opp til dem. Det blir nok for tøft. Molde er nok for langt foran nå, sier Nordkvelle.

Han påpeker også at de både kjemper om medalje og fortsatt har en semifinale i cupen å se frem mot.

ODD-TRENER: Dag-Eilev Fagermo sammen med Filip Delaveris under kampen mot Sarpsborg 08 for to uker siden. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Situasjonen er nå med seks serierunder igjen at Molde leder med 53 poeng, Bodø/Glimt er nummer to med 48 poeng og Odd er nummer tre med 45 poeng. Deretter er det en luke ned til Rosenborg på fem poeng, etter at laget tapte borte mot Haugesund.

Odd ladet opp til kampen med en uke som ble omtalt som kaotisk i Skien, på grunn av de mye omtalte forhandlingene mellom klubbledelsen og Filip Møller Delaveris (18) og hans agent Morten Wivestad. Odd gikk ut i mediene og sa de det var uaktuelt å innfri lønnskravene til den talentfulles spilleren og Odd-trener Fagermo mente han ikke hadde opplevd lignende og at han hadde forsøkt å fortelle spilleren at kravet var urealistisk å innfri. Agenten slo tilbake og mente spilleren skulle fremstilles grådig av klubben.

Delaveris forsvant selv fra stadion uten å si noe til pressen etter Vålrenga-kampen og han var også nokså anonym underveis i kampen. Flere lagkamerater ønsket ikke å kommentere situasjonen mellom spilleren og klubbem, som har fått stor omtale siste uken, men garanterte at det ikke påvirket prestasjone mot Vålerenga.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 24 16 5 3 54 – 23 31 53 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

