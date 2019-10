HODEBRY: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) ser betenkt ut etter å ha takket Newcastle-manager Steve Bruce for kampen etter 0–1-tapet søndag. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Solskjær ber om unnskyldning: – Vi er misfornøyde

NEWCASTLE (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) mener det kan bli vanskelig for Manchester United å ende blant topp seks i Premier League denne sesongen.

Nå nettopp







Nordmannen viste seg fra en mer selvkritisk og ydmyk side enn han har gjort de siste ukene, etter at han så laget sitt tape 0–1 borte mot Newcastle i det som var hans ellevte mislykkede forsøk på å vinne sin første bortekamp som Manchester United-manager.

Manchester United har levert sin svakeste sesongstart på 30 år. Sist det sto like ille til, var i 1989/90-sesongen, og da endte klubben på 13. plass.

les også De Gea slakter eget lag etter ny Solskjær-nedtur: – Flaut

På spørsmål fra VG om hva som vil være en akseptabel sesong denne gangen, svarer Solskjær:

– Vi har gitt oss en veldig, veldig tøff oppgave med å komme oss blant topp fire, for ikke å snakke om topp seks. Vi er nødt til å få resultater umiddelbart. Vi er nødt til å bygge momentum. Jeg kan ikke gi dere hva som er akseptabelt, men i denne klubben burde vi være ute etter å vinne alle kamper. Men for øyeblikket klarer vi ikke å vinne kamper, særlig på bortebane.

– Vet hvor vi vil

For øyeblikket er det lite som tyder på at Manchester United-fansen som reiser på kamper, er i ferd med å vende seg imot nordmannen. De synger fortsatt navnet hans under og etter kamper, men er langt mer kritiske til eierne fra Glazer-familien. Konfrontert med mishagsytringene mot eierne svarer manageren:

– Vi er misfornøyde med resultatene, og det er resultatene som bestemmer alles humør. Jeg må si unnskyld til fansen for at vi ikke vinner kamper.

– Det handler om at vi har begynt på en gjenoppbygging. Dette er ikke samme situasjon som da jeg satt etter kampen mot Everton forrige sesong. Da følte jeg at folk hadde gitt opp, og at de ikke ga alt for drakten. Disse guttene gir alt de har for drakten. Vi kommer til å komme oss tilbake igjen, sier Solskjær, som sikter til 0–4-ydmykelsen i april da han var nådeløs mot spillernes innsats.

les også Midtsjø kritisk til United: – For enkelt å spille dem ut

Mange stiller spørsmål ved Solskjærs posisjon som manager, men ingen av de som følger klubben i det daglige, ser for seg at jobben hans kan være truet med det aller første. Nylig uttrykte direktør Ed Woodward sin fulle støtte til kristiansunderens langsiktige prosjekt og bedyret at de ikke kommer til å la seg distrahere av kritikk mot kortsiktige resultater.

Solskjær gjentar at folkene over ham i klubben er innforstått med at det vil ta tid å gjenreise storheten.

– Vi har møttes og diskutert retningen vi går i, og hvis du bare går på solskinnsdager, så vil du aldri komme til destinasjonen din. Vi kommer til å ha disse dagene og disse nedturene som vi har hatt noen av i år. Det er skuffende, men vi skal fortsette å jobbe. Vi vet hvor vi vil hen, sier han.

Får støtte av Bruce

Manageren gjentar flere ganger at han ikke ønsker å skylde på alle skadene, men det er unektelig et stort problem: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Paul Pogba, Anthony Martial og Jesse Lingard startet alle i 4–0-seieren over Chelsea i serieåpningen, men var alle ute med skade i søndagens 0–1-tap mot Newcastle.

Newcastle-sjef Steve Bruce, som spilte for Manchester United fra 1987 til 1996, trakk frem dette da han fikk spørsmål om tilstanden i klubben etter å ha slått dem for første gang som manager.

– Jeg er sikker på at Ole kommer til å snu det, sier Bruce.

Publisert: 06.10.19 kl. 22:17







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 8 8 0 0 20 – 6 14 24 2 Manchester City 8 5 1 2 27 – 9 18 16 3 Arsenal 8 4 3 1 13 – 11 2 15 4 Leicester City 8 4 2 2 14 – 7 7 14 5 Chelsea 8 4 2 2 18 – 14 4 14 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om