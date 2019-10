Rosenborg angrep med løskrutt og ble buet ut: – Pinlig

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – PSV 1–4) Med helt ny forsvarsfirer og to vikarer på hver backplass fikk Rosenborg en fotballeksjon av nederlandske PSV i Europa League.

Øyvind Herrebrøden

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp







Ikke bare var det den 12. strake gruppespillkampen i Europa på rad uten seier for trønderne, eller at klubben ikke har holdt nullen i samme turnering på 11 år. Det var også nok en forestilling i Europa der RBK-offensiven har vært mer eller mindre harmløs:

Rosenborg har i årets og fjorårets gruppespill (syv tap og én uavgjort) slitt voldsomt med både å skape målsjanser og løsne skudd som treffer mål.

Torsdag trengte de 57 minutter for å få notert seg i begge statistikkene. Da satte David Akintola skallen til et Anders Trondsen-innlegg, uten at den heller var spesielt farlig.

– Jo høyere i nivå man kommer jo vanskeligere er det å skape sjanser. Det er vel en av grunnene, sier kaptein Mike Jensen – som selv blåste både frispark og en mulighet langt over mål mot PSV.

Rosenborg skapte fem målsjanser etter VGs telling torsdag, og ifølge UEFAs statistikk hadde de fire skudd på mål. Det er faktisk blant de bedre fasitene for en gruppespillmatch de siste to sesongene.

For totalen over de åtte kampene i år og i fjor er betydelig mer skral: 13 sjanser gir et snitt på 1,6 per kamp, og totalen antall skudd på mål er 19 – som betyr at bare drøyt to avslutninger treffer «rammen» for hver 90-minutter Rosenborg har i Europa.

– Tallene er avslørende og viser at de ikke er i nærheten. Jeg forventer ikke at Rosenborg skal vinne kamper som dette, men at de skal være så langt unna i kamp etter kamp er skremmende, fatslår TV 2-ekspert Jesper Mathisen overfor VG.

– Er muligheten for å ta seg videre kjørt nå?

– Nei det er ikke kjørt, men det blir vanskelig. Vi må levere langt bedre enn det her om vi skal ha sjanse, sier en ærlig Jensen til VG etter kampslutt og legger frem følgende tre punkter Rosenborg mangler for å nå den europeiske kvaliteten de ønsker:

– Selvtillit, skarphet og kvalitet.

Se hva mer Jensen sa til VG etter kampslutt:

Fyldig referat: Vi fulgte Rosenborg-PSV her!

Han har sett samtlige av Rosenborgs Europa-kamper fra kommentatorplass de siste to sesongene og er omtrent av samme oppfatning som den delen av hjemmesupporterne som buet hvittrøyene av banen til pause på 0–3.

I 2. omgang reduserte Samuel Adegbenro til 1–3 da han banket en retur fra PSV-keeper Jeroen Zoet i nettet etter at Trondsen, trolig uten å vite det, hadde avsluttet først ved å slenge frem foten mot ballen etter en corner.

Målscoreren var ikke fornøyd da han møtte VG etter kampslutt.

– Dette var veldig dårlig, sier han kortfattet til VG.

– Hvorfor var det dårlig?

– Det gikk ikke vår vei i dag. Jeg vet ikke hva som skjer. Vi må bare glemme denne kampen og finne ut av hvordan vi kan løse dette.

– Er det stor nivåforskjell på dere og de lagene dere møter i Europa?

– Nei, det tror jeg ikke. De fleste kampene i Europa har vært gode mot gode lag. Jeg tror ikke nivåforskjellen er så stor. Noen ganger vinner man og andre taper vi. Jeg tror ikke forskjellen er så stor, sier Adegbenro til VG.

– Pinlig

– Det var pinlig for norsk fotballs del å følge Rosenborg i Europa League i fjor, og det er like pinlig nå, vurderte Mathisen etter 45 minutter.

Sykdom på Vegar Eggen Hedenstad gjorde at trener Eirik Horneland måtte foreta en del disponeringer. Venstrefotede Birger Meling ble flyttet over på høyreback, midtbanespiller Anders Trondsen måtte trekkes ned på motsatt forsvarsside, pluss at Gustav Valsvik fikk sjansen på stopperplass i Tore Reginussens skulderfravær.

Det var liten tvil om at lappeteppet av en forsvarsfirer manglet sting. PSVs fremre sekser – med en gjennomsnittsalder på 20,8 år – fikk tidvis leke seg i 1. omgang.

På 1–0 banket den 22-årige kapteinen Pablo Rosario ballen i mål via Valsvik etter at nederlenderne hadde fått meget god tid til å blinke pasningsvalgene på Rosenborgs høyreside.

Selvmål

2–0 kom på en kjapp kontring der høyreback Denzel Dumfries fikk to forsøk; det første var en nydelig redning av alltid solide André Hansen, men returen endte i mål da Birger Meling løp ballen i eget nett. 3–0 kom etter en feilpasning av spiss Bjørn Maars Johnsen, som spisstalentet Donyell Malen (20) utnyttet nådeløst.

Samme mann la på til 4–1 mot slutten av kampen etter at Adegbenro altså først reduserte etter dødball.

PS! Edvard Tagseth (18) fikk Rosenborg-debuten da han fikk de siste 11 minuttene for Anders Trondsen på venstreback.

Publisert: 03.10.19 kl. 22:51 Oppdatert: 04.10.19 kl. 00:54







Mer om