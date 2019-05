Tammy Abraham jubler etter å ha satt inn det avgjørende 2–1-målet i den første semifinalen mot West Bromwich. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Chelsea-lånet kan avgjøre opprykket

Aston Villa kjemper for å komme tilbake på øverste nivå etter tre år borte. Tammy Abraham (21) scoret seiersmålet i den første semifinalen mot West Bromwich.

Det var Chelsea-lånets 26. mål denne sesongen.

– Målet er 30 mål, og jeg kommer til å fortsette å prøve på det, sier Abraham ifølge Telegraph.

– Det har vært en fantastisk sesong. Alle har støttet meg, og alle har trodd på meg.

Dette er det tredje utlånet fra Chelsea, der han gikk gradene i akademiet. Abraham innrømmer at det blir vanskelig å møte West Bromwich borte i det andre semifinaleoppgjøret. Et West Bromwich-lag som er tent på hevn etter at de mener at viktige dommeravgjørelser gikk i Villas favør i helgen.

– Aston Villa har vært formlaget fremfor noen i Championship de siste to månedene i ligaen, sier Arnstein Friling, som kommenterer kampen på Viasport1.

– Det fremstår som om kombinasjonen av en skadefri playmaker i Jack Grealish, som av mange blir sett på som ligaens beste spiller, og måljegeren Abraham er mer enn en håndfull for motstanderne, sier Friling, og legger til:

– Samt at manager Dean Smith har funnet den rette sammensetningen av spillere. Kombinasjonen Mings/Tuanzebe (Manchester United-lånspiller) har tettet igjen bakover.

Aston Villa vant altså 2–1 hjemme etter å ha snudd kampen. West Bromwich fikk sin målscorer Dwight Gayle utvist, og han må stå over på the Hawthornes tirsdag kveld.

– Stefan Johansen er på utlån til WBA for tiden, og startet forrige kamp. Han spilte forresten opprykksfinale med Fulham i fjor, forteller Arnstein Friling.

Det er fire tradisjonsrike klubber som kjemper om den ene plassen i Premier League neste sesong. Foruten Aston Villa og West Bromwich, er det Leeds United og Derby County.

– Aston Villa er laget som har vært i klart best form over de siste månedene, men lå hele sesongen bak de tre andre på tabellen, før de fikk formutløsningen. Likevel, de må regnes som knappe favoritter, både i kveld og da, eventuelt, på Wembley om halvannen uke, mener Viasat-kommentatoren.

Ifølge Telegraph er Aston Villa klare for å legge inn bud på Tammy Abraham om det skulle bli opprykk. Et opprykk til Premier League vil gi helt andre inntekter, og ifølge avisen er Aston Villa villig til å bruke 25 millioner pund for å hente storscoreren.

PS: Aston Villas norske målmann Ørjan Håskjold Nyland er skadet.

VGs tips: Uavgjort

Husk at bortemål ikke teller i disse playoff-kampene, og derfor behøver ikke Aston Villa bekymre seg over West Bromwich’ ene mål i den første kampen.

Hjemmelagets fravær på Dwight Gayle (a) og Hal Robson-Kanu (a) svekker lagets offensiv, og med tanke på Aston Villas gode flyt er det forståelig å gå for et bortespill her.

Men tenk på at dette er jevngode lag. WBA sikret seg fire poeng mer enn gjestene i den ordinære sesongen, de tok fire av seks poeng i innbyrdes kamper - og fem av seks seneste tilsvarende møter har endt uavgjort.

West Bromwich scoret i alle hjemmekamper så nær som én i den ordinære sesongen. Og så er dette et lokaloppgjør som kommer til å by på en intens atmosfære. Det er så mye som står på spill, og vi foreslår uavgjort til 3,20 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 14.05.19 kl. 13:00

