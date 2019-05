Nicklas Bendnters fremtid i Trondheim er høyst uviss. Mot Lillestrøm var han utelatt fra troppen. Bildet er fra 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fra hyllest til havari: Bendtners onde sirkel

Når et forhold ender i en blindvei, handler det om å finne en farbar vei ut for begge parter. Akkurat nå er «exit-skiltet» vrient å finne for Rosenborg og Nicklas Bendtner (31).

Kombinasjonen så en stund ut til å være gull for både spiller og klubb, men dessverre har relasjonen utviklet seg i helt feil retning.

Nå er «Norges fremste klubb + seriens største stjerne» i sum noe nær et parodisk paradoks.

Hvordan skal man få følgende premisser til å munne ut i en konsistent konklusjon?

Rosenborg ønsker åpenbart å bli kvitt Bendnter. Skal du få en fornuftig pris for en fotballspiller, må vedkommende dokumentere form. For å komme i form, må du spille fotball. Den nye treneren virker null og niks interessert i å ha dansken på banen.

Rekk opp hånden den som har en løsning her, til beste for alle parter.

VG skrev nylig om at det til og med kan bli aktuelt å gi bort Bendtner, som forsyner seg godt i lønningsposen.

Skulle hele situasjonen ende der, er spørsmålet hvor på skalaen mellom suksess og fiasko prestisjeprosjektet skal kategoriseres ved veis ende.

Uansett hvor mye som har gått galt etter hvert, er det ingen grunn til å svartmale alt dansken har gjort i svart og hvitt.

Om vi spoler til motsatt ende av tidslinjen, virket det jo virkelig lovende i begynnelsen.

Det var skikkelig «klype seg i armen-materiale» over det som skjedde tidlig i mars 2017.

Med mørk topplue merket «Supreme» satte en tidligere Arsenal-stjerne signaturen sin på en kontrakt med en norsk klubb.

Ved siden av på bildet satt sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, som smilende under capsen feiret det som kunne blitt tidenes scoop i norsk fotball.

Det manglet ikke på advarsler der ute, all den tid Bendtner har vært nær kronisk kontroversiell, og karrierepilen ikke akkurat hadde pekt oppover i tiden før han kom til Norge.

Men ville tillit og trygghet i Rosenborg gjøre at dansken kunne spille seg tilbake igjen til den han var en gang?

«En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og Eliteserien må vi være stolte av», sa daværende Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen da spissen var klar.

Den første sesongen var ujevn fra Bendtners side, men endte tross alt med toppscorertittel.

Eirik Horneland, som har bytter inn Nicklas Bendnter mot Odd, virker ikke utpreget interessert i danskens tjenester fremover. Foto: Bjørn S. Delebekk

Aller mest interessant er det kanskje, siden ambisjoner utaskjærs var så tungt til stede i klubbens valg om å hente inn Eirik Horneland , at europacup-spill var arenaen der Bendtner i en periode var nærmest den toppspissen Rosenborg ønsket seg.

Men et eller annet sted begynte kladdingen å tilta, mens frekvensen så ut til å gå motsatt vei.

Begynte Bendnter å miste interessen?

19 seriemål i 2017 ble til fem året etter, der to scoringer i cupfinalen riktignok skal bokføres på plussiden.

Litt over to år etter Ingebrigtsens innledende eufori, er det lite stolthet å spore over situasjonen.

En ikke-skadet spiller, med den bakgrunnen, ble altså utelatt fra troppen, i en klubb som har fått en katastrofal start på sesongen.

Oppstyret rundt voldsepisoden, og konsekvensene det medførte, har selvsagt ikke bidratt i positiv retning i forberedelsene til denne sesongen.

Vi får neppe vite om Bendtner kunne funnet tilbake til seg selv igjen, dersom han hadde fått mer tid og tillit av Eirik Horneland til å finne formen i vår.

Men nå blir det trolig en øvelse av akademisk interesse. Alt tyder på at det er over, spørsmålet er hvordan avviklingen blir.

Historien om Nicklas Bendtner og Rosenborg vil for alltid innebære lyspunkter, men ligger først og fremst an til å beretningen om en stjerne som sluknet. Og den onde sirkelen gjør det stadig vanskeligere å formulere en fornuftig epilog.

