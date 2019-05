Pipekonsert da Rosenborg tapte igjen: – Ikke i nærheten

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Haugesund 0–2) Norsk fotballs festdag utviklet seg til å bli et nytt mareritt for Rosenborg-trener Eirik Horneland.

Erik Eikebrokk

– Uff, nei, dette var tungt. Haugesund er klart bedre enn oss, er frekkere enn oss, har mer vilje enn oss. Det er ingen tvil om at vi spiller uten selvtillit. Jeg hadde en god tro etter flere gode treninger, men det var ikke i nærheten her. Vi finner ikke veien ut av det, og jeg løper ikke fra det ansvaret. Jeg vet hva jeg vil ha, men får det ikke, og det er irriterende, sier Horneland til Eurosport.

Da Rosenborg-spillerne takket Kjernen for støtten, svarte fansen med høylytt buing og en vegg av mishagsytringer.

Åtte kamper ut i eliteseriesesongen 2019 står Rosenborg med én seier, tre uavgjort og fire tap. Med seks poeng og fire scorede mål, og to målløse kamper på hjemmebane, er Eirik Hornelands Rosenborg-prosjekt i ferd med å nå bunnen.

For Haugesund ble det et perfekt gjensyn med sin gamle hovedtrener.

– Når de har 17 000 på tribunen og de buer dem inn til pause, visste vi at vi hadde dem akkurat der vi ville, sier Fredrik Pallesen Knudsen, som scoret haugalendingenes andre, til Eurosport.

– God treningsuke

På forhånd varslet Horneland et offensivt hjemmelag. Dette på bakgrunn av det han før kampen omtalte som en god treningsuke, etter fire poeng på to kamper og et prov på forbedring, et håp om at formen var i anmarsj. Seiersrekken på hjemmebane skulle dobles.

I jakten på forløsning flyttet Horneland vingene fra forrige kamp ned på hver sin back, og satte Samuel Adegbenro og Pål André Helland inn på hver side av Alexander Søderlund, som kom inn for Erik Botheim. Dette skulle, ifølge Horneland, borge for et offensivt hjemmelag. Og heller ikke denne gang ble det funnet plass til en av Eliteseriens største profiler, Nicklas Bendtner, i troppen.

Hvis treningsuken hadde vært positiv, var det lite å spore av det i finværet ute på Lerkendal-matta. I stedet var det Hornelands mangeårige arbeidskamerat, Jostein Grindhaug, som fikk den perfekte kampen.

– Vi må bruke de midlene vi har, og det er litt mer entusiasme hos oss enn i Rosenborg, analyserer han.

Ingen trønderfest

Norsk fotballs festdag ble alt annet enn en fest for et nesten fullsatt Lerkendal. Men 17 799 feststemte trøndere fikk den verst tenkelige oppladningen til nasjonaldagen.

Rett før pause fikk bortelaget endelig uttelling på dødball. Servitør Alexander Stølås hadde prøvd å servere medspillerne på innkast, frispark og hjørnespark. Det tok 46 minutter, men da var endelig venstrefoten perfekt stilt inn.

Haugesund-kaptein Christian Grindheim raget høyest inne i feltet, og sendte bortelaget i en fortjent ledelse med en perfekt heading i lengste hjørne. At det var fortjent skyldes i all hovedsak Ibrahima Wadji som var et konstant uromoment for Rosenborg-forsvaret i første halvdel av omgangen.

Samme oppskrift

Ved pause svarte Horneland med å sende innpå en friskmeldt Gjermund Åsen for en tam og fantasiløs Samuel Adegbenro. «Friskmeldt» er derimot ikke en beskrivelse man kan bruke om Rosenborg.

Tretten minutter ut i andre omgang var oppskriften den samme som rett før pause. Haugesund fikk frispark. Stølås serverte.

Denne gangen rett på hodet til midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen, som fikk en enkel jobb med å heade inn 2–0, umarkert fra fire meter.

– Det er en fantastisk kamp av oss, det er bare å ta seg hatten, sa han til Eurosport etter kampen.

Lite å skryte av

Ti minutter før slutt begynte mange av hjemmefansen å røre på seg. Da var det på tide å finne veien hjem.

Til tross for en forferdelig start på sesongen kunne Hornelands Rosenborg enn så lenge «skryte» av å være ubeseiret på hjemmebane.

Nå kan de ikke skryte av dét engang.

Publisert: 16.05.19 kl. 19:54 Oppdatert: 16.05.19 kl. 20:36