Bjørnebye om Bendtner: – Det raser på med telefoner og henvendelser

LERKENDAL (VG) Nok en gang ble Nicklas Bendtner (31) utelatt fra Eirik Hornelands Rosenborg-tropp. Samtidig sier sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, at det er interesse rundt dansken.

Sist gang Nicklas Bendtner var på banen i en Rosenborg-kamp var mot Molde 28. april. Siden den gang har 31-åringen tilbragt én hel kamp på benken (mot Sarpsborg 08), før han ikke engang var med i troppen i de to neste kampene (mot Lillestrøm og Haugesund).

– Nå skal ikke jeg si så mye om den situasjonen, for det er tatt et valg rundt det fra de som skal ta de valgene. Men dette håndterer Nicklas fint, han jobber på og håndterer dette profesjonelt, sier Bjørnebye til VG – som ble vitnet til et tungt hjemmetap i 16. mai-kampen på Lerkendal:

Stor interesse

Situasjonen har skapt spekulasjoner om at Bendtner er på vei bort og at Rosenborg aktivt forsøker å selge ham.

– Helt siden Nicklas kom til Rosenborg har det vært stor interesse rundt ham i overgangsvinduene. Det er det nå også. Det raser på med telefoner og henvendelser. Det er mange som er nysgjerrige på situasjonen. Og situasjonen er litt spesiell. Han er en stor profil, og vi skal håndtere det også best mulig.

– Hvordan håndterer dere det? Det er mange ubesvarte spørsmål ... ?

– Situasjonen hans skaper mange spørsmål og det er mange som vil i dybden på det der. Det er ikke sånn at man har krav på alle svar, vi lever et indre liv her i klubben også, og det handler også om samhold. Det er vanskelig for ham også. Men jeg opplever at Nicklas står bak laget.

Toppscorer med to mål

På åtte seriekamper har Rosenborg scoret fire mål. Mike Jensen er toppscorer med to mål. Pål André Helland og Tore Reginiussen har scoret ett hver. Med andre ord: Rosenborg har et scoringsproblem.

– I Rosenborg vil det alltid sitte gode spillere på benken, så at Bendtner ikke er i troppen kan ikke vi tenke på. At gode spillere har sittet på Rosenborg-benken, har skjedd før. Treneren må få ta sine valg og han må få velge ut sin gjeng som han vil bygge sin kultur rundt, som står bak hans tanker, sier Helland til VG.

– Om det er personer som ikke går overens, sånn er det bare, sier Helland uten å utdype.

Bendtners spisskollega og/eller konkurrent om spissplassen, Alexander Søderlund, har ikke scoret i det hele tatt i 2019. Han opplever ikke danskens situasjonen som dramatisk.

– Jeg opplever at han er i godt humør, støtter laget, og viser i perioder på trening hvor god han er.

– I den motgangen Rosenborg er i, kunne ikke laget hatt bruk for en slik spiller?

– Laguttaket gjøres vel på bakgrunn av de som presterer og spiller best.

– Vil ikke kommentere

Rosenborg-trener Eirik Horneland ønsket ikke å kommentere Bendtner-stiuasjonen overfor VG.

– Det kan jeg ta med én gang. Det kommer jeg ikke til å kommentere akkurat nå, så det spørsmålet trenger du ikke å gå videre med, sier Horneland.

