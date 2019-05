Nordmann klar for Bundesliga etter VAR-drama

(Union Berlin - Stuttgart 0–0, 2–2 s.lagt) To tidligere Viking-spillere var med på å sikre et overraskende opprykk til Bundesliga i kveld. Etterpå ble det kaos da flere tusen tilhengere stormet banen.

Julian Ryerson (21) fra Lyngdal, og med en fortid i Viking, spilte hele kampen som høyre back da Union Berlin slo Stuttgart i play off-kampen i kveld, og han klarte seg meget godt.

Union Berlin hadde 2–2 fra det første oppgjøret og sikret opprykket på grunn av bortemålsregelen. Klubben har tilbrakt de siste 10 sesongene i 2. Bundesliga.

Ryerson kom i fokus allerede i det 8. minutt da han laget et frispark på 18 meter. Dennis Aogo løste det på beste vis, men så valgte dommeren å ty til VAR. Noen minutter senere bestemte dommeren seg. Det var offside på Nicolas Gonzalez som av alle ting hadde stilt seg foran keeperen.

Traff stolpen to ganger

Nærmest mål kom en annen tidligere Viking-spiller i det 64. minutt. Da traff Suleiman Abdullahi stolpen på et skudd. To minutter senere startet 22-åringen et perfekt løp. I duell med en Stuttgart-stopper gikk han over ende, men liggende klarte han likevel å sette ballen forbi keeper Ron-Robert Zieler og i stolpen.

GÅ TA BANEN! Her har hjemmefansen invadert banen for å starte opprykksfeiringen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Union Berlin-spillerne ville ha straffespark, men etter at VAR hadde vært i aksjon valgte dommeren å fortsette spillet.

Stormet banen

Den franske verdensmesteren Benjamin Pavard var nær ved å bli matchvinner med en suser to minutter før full tid, men Union Berlin-keeperen fikk en hånd på skuddet. Pavard blir ikke med Stuttgart ned en divisjon. Han skal spille for Bayern München fra neste sesong.

Da dommeren blåste av kampen, stormet publikum banen. Blusser ble tent og fyrverkeri ble sendt opp. Enkelte tok med seg nettingen i målet for å ha med seg et minne etter den historiske kvelden. Da var det kanskje ikke så rart Stuttgart-spillerne måtte legge inn en siste spurt inn i garderoben.

PS! Stuttgart vant Bundesliga tilbake i 2007 og var sist nede i 2. Bundesliga i 2016/17-sesongen.

Publisert: 27.05.19 kl. 22:28 Oppdatert: 27.05.19 kl. 23:10