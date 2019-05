Stjerneskudd tror Norge kan bli verdensmester

LODZ (POLEN) Håkon Evjen (19) har vært en åpenbaring i Eliteserien denne sesongen. Nå tror narvikværingen med den gylne venstrefoten at Norge kan ta gull i U20-VM.

– Jeg tror det er mulig å gå hele veien. Det laget her har bevist at de kan komme så langt de bare vil. Jeg er utrolig glad for å bli en del av det. Jeg håper at jeg kan få lov til å bidra med mine egne kvaliteter til det laget her, sier Bodø/Glimts gjennombruddsmann Håkon Evjen til VG.

På årets åtte første eliteseriekamper har Evjen, som primært spiller kant eller indreløper på klubblaget, men som blant annet er aktuell som vingback for Norge, scoret to ganger og servert lagkameratene like mange målgivende. Mot Mjøndalen satte 19-åringen inn et kunststykke av en nettkjenning 11 minutter på overtid:

Stor selvtillit

Prestasjonene har bidratt til at den tidligere Mjølner-spilleren ble håndplukket av landslagssjef Pål Arne Johansen til å representere Norge i U20-VM.

Det er et mesterskap de norske herrene ikke har klart å kvalifisere seg til på 26 år. Likevel tror Evjen at Norge kan bli verdensmester.

– Ja, men for å si det sånn: Vi må ta én kamp om gangen. Det eneste vi fokuserer på nå, er Uruguay. Så får vi ta New Zealand og Honduras. Så får vi se etter det.

– Men det sier kanskje noe om troen og selvtilliten som bor i dette laget?

– Ja. Vi har god tro og selvtilliten er bra, men vi skal ikke ta noe på forskudd eller tenke at vi har kommet oss til toppen. Vi får heller kjempe oss opp dit, sier Evjen.

Offensiv gjeng

Evjen har både tro og ferdigheter som er bra nok til å kunne gjenskape opptredenene fra Eliteserien under oppholdet i Polen. Her i Lodz virker det som hele den norske leiren er gjennomsyret av godt humør, stor selvtillit og masse energi.

Klokken 20.30 ønsker rødtrøyene å benytte seg av de mange positive faktorene i møte med et antatt sterkt Uruguay-lag, som blant annet slo ut Brasil på veien mot VM.

Blant dem er trumfkortet Erling Braaut Haaland.

– Jeg gleder meg til å spille. Det blir selvfølgelig tøft. Det er helt vanvittig mange gode spillere med som har spilt kamper på det høyeste nivået. Men vi har et bra lag og vi har troen. Vi gleder oss, sier Haaland til VG.

Red Bull Salzburg-spissen har scoret 10 av Norges 30 mål de to siste årene. Det har bidratt sterkt til at vi er med i VM som bare en av seks europeiske nasjoner.

Mot Uruguay starter jærbuen på topp. Bak seg får han trolig støtte av blant andre Stabæk-angriper Ola Brynhildsen, som stortrives med å ta del i verdensmesterskapet i Polen.

– Vi har allerede fått oppleve hvor stort dette arrangementet er. Det er mye folk, vakter og politieskorte. Det er noe annet enn det jeg har vært på tidligere. Det er bare utrolig moro, sier Brynhildsen til VG.

Publisert: 24.05.19 kl. 11:10