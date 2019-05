HAZARDIØST: Eden Hazard scoret to og la opp til ett i Europa League-finalen mot Arsenal. Her feirer han sitt første med brasilianske Jorginho. Foto: OZAN KOSE / AFP

Chelsea ydmyket Arsenal i Europa League-finalen

(Chelsea - Arsenal 4–1) Arsenal ble henvist til nok en sesong i det nest gjeveste selskap da Eden Hazard trolig sa takk for seg på uforglemmelig vis.

For da Chelsea først skrudde på turboen etter en søvndyssende førsteomgang mest preget av rammen rundt kampen, gikk det lynhurtig:

’49 minutter spilt : Emersons vanskelig innlegg ble mesterlig stupt i mål av Olivier Giroud, som forrige vinter ble solgt fra Arsenal for å frigjøre rom til Alexandre Lacazette.

: Emersons vanskelig innlegg ble mesterlig stupt i mål av Olivier Giroud, som forrige vinter ble solgt fra Arsenal for å frigjøre rom til Alexandre Lacazette. ’60 : Mateo Kovacic danset rundt sin egen bane, spilte opp Eden Hazard, som løftet blikket og fant Pedro. Han beholdt roen og bredsidet kaldt forbi tidligere Chelsea-helt Petr Cech i Arsenal-målet, som spilte sin siste profesjonelle fotballkamp.

: Mateo Kovacic danset rundt sin egen bane, spilte opp Eden Hazard, som løftet blikket og fant Pedro. Han beholdt roen og bredsidet kaldt forbi tidligere Chelsea-helt Petr Cech i Arsenal-målet, som spilte sin siste profesjonelle fotballkamp. ’65: Pedro finner Giroud, som blir funnet av Ainsley Maitland-Niles. Arsenal-backen var for tøff i ryggen på franskmannen, Gianluca Rocchi dømte straffe og Eden Hazard ekspederte kynisk.

Arsenal fortsatte å skape sjanser, i kvantitet overlegne Chelsea, i kvalitet underlegne. Europa League-spesialisten Unai Emery, med tre tilsvarende pokaler i skapet fra før, gjorde to desperate bytter. Det ene ga umiddelbar avkastning da Alex Iwobi banket inn en lekker redusering og tente et ørlite håp.

Men nei. Pierre-Emerick Aubameyang sov med ballen, Arsenal sov i forsvar, og Girouds lekre lobb landet perfekt for Hazard. Han bredsidet inn sitt andre, Chelseas fjerde, og blåtrøyenes andre Europa League-pokal på seks år, deres tredje europeiske pokal på syv.

I det som høyst sannsynlig er hans siste kamp for klubben. Real Madrid-president Florentino Perez innrømmet i et stort intervju mandag at han har ønsket Hazard i flere år, og denne sommeren ser det ut til å bli virkelighet. På Chelsea-benken sitter Maurizio Sarri, som ifølge Daily Mail retter sigarettstumpen mot Juventus etter sesongen.

Chelsea løfter Europa League-trofeet for andre gang på seks år, Arsenal går glipp av Champions League-spill kommende sesong - og med det rundt 600 millioner kroner kun i deltakelsespenger.

Publisert: 29.05.19 kl. 22:50