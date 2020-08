I TÅRER: Julen Lopetegui kunne ikke slutte å gråte etter Europa League-seieren over Inter. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL

Sevilla-sjefen strigråt etter triumfen – fra avskiltet til EL-vinner på to år

(Sevilla – Inter 3–2) Sevilla-trener Julen Lopetegui fikk sparken fra både Spania og Real Madrid i løpet av noen måneder i 2018. Etter Europa League-seieren fredag kveld, tok følelsene overhånd.

– Det er veldig spesielt. Det er alltid veldig spesielt å vinne et trofé. For meg, for oss, for fansen er det veldig spesielt. Vi fikk en lykkelig slutt, sa en hes Lopetegui til BT Sport etter å ha tørket tårene og løftet trofeet.

Da sluttsignalet på Europa League-finalen gikk, som Sevilla vant 3–2 etter et avgjørende selvmål av Inters Romelu Lukaku og to scoringer av Luuk de Jong, brast 53-åringen i gråt.

Se høydepunktene her:

Enorme kontraster

Kontrastene til 2018 kunne knapt vært større.

– I går var den tristeste dagen i mitt liv, bortsett fra da moren min døde, sa Julen Lopetegui 14. juni 2018.

Dagen i forveien hadde han fått sparken som trener for Spania, bare to dager før de skulle spille sin åpningskamp i fotball-VM i Russland mot Portugal.

Grunnen til avskjedigelsen var at han hadde takket ja til å ta over Real Madrid mens han fortsatt var Spania-trener. VG-journalist Trond Johannessen mente det var en av de mest dramatiske avgjørelsene i VM-historien.

– Han fikk «verdens største straff» når han egentlig ikke gjorde noe galt, sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland.

Ikke at det gikk så mye bedre i Real Madrid. Etter bare 14 kamper, hvorav den siste var et ydmykende 5–1-tap mot erkerival Barcelona i «El Clásico», fikk han sparken. Julen varte ikke engang til påske.

– Han tok over den regjerende trippelmesteren i Champions League, uten Cristiano Ronaldo – og så mistet han jobben på to måneder. Fra å ha fått de to heteste jobbene i Spania, måtte han begynne helt på bunn igjen.

les også Lukaku-brøler avgjorde ellevill finale – Sevilla vant for sjette gang

Glad til hjerteroten

Han var arbeidsledig til neste sommer, da Sevilla, som hadde skilt lag med Pablo Machín. 4. juni fikk Lopetegui endelig sjansen til å gjøre opp for seg.

– Det var mange som tvilte på evnene hans etter de to smellene, men han leverte fantastisk i den første sesongen sin. Den måten han har bygget et kollektivt på så fort, er svært imponerende, sier La Liga-eksperten.

Det endte med 4. plass i La Liga og en inngangsbillett til Champions League, og et eventyr i Europa League-sluttspillet i Köln.

Søndag sendte de ut Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, fredag snudde de kampen mot Inter i den elleville 3–2-finalen.

Etter triumfen var et faktum, gikk den gjenoppståtte treneren rundt med voldsomme tårer.

– Julen 2020 blir bedre enn julen 2018 for Lopetegui. Det er så fortjent at han har snudd skuta, og det er så vakkert når sånne hardtarbeidende typer slipper løs følelsene. Det gjorde meg glad helt inn til hjerteroten, sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland.

Publisert: 22.08.20 kl. 00:40

