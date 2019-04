TIL TRENING: Ole Gunnar Solskjær ankommer treningssenteret i Carrington mandag morgen. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær får trolig sportsdirektør: – Avgjørelsene vil være opp til manageren

«Alle» er enige om at Manchester United må skaffe seg en sportsdirektør. Men det er likevel Ole Gunnar Solskjær som må ha det endelige ordet om spillerkjøp.

Det mener i hvert fall tidligere Manchester United -manager David Moyes, som på BBC Radio 5 har ytret seg:

– Manchester United hadde en kultur der det alltid ble gjort av manager og direktør, sammen med sjefspeideren.

– Men slik som det er nå, kan de se etter en sportsdirektør. Uansett vet jeg ikke mange sportsdirektører som har det endelige ordet i avgjørelsen om spillere.

– Det blir uansett manageren som tar avgjørelsen. Han kommer til å få hjelp til å velge, men avgjørelsen vil fortsatt være 100 prosent opp til manageren, mener Moyes.

Ole Gunnar Solskjær snakket selv om sportsdirektørjobben på sin pressekonferanse mandag. Der sa han at han snakker med konsernsjefen Ed Woodward og Joel Glazer om hvordan de kan organisere klubben på en best mulig måte.

– Jeg er uansett glad for å kunne diskutere fotball med kunnskapsrike mennesker i de riktige posisjonene, sa United-manageren.

The Times’ mektige Oliver Kay skrev sist uke om behovet for en sportsdirektør i klubben:

– Manchester United har et tomrom både strategisk og personellmessig – – en fotballdirektør vil være like viktig som noen signering de gjør i overgangsvinduet denne sommeren.

Hans kollega i The Telegraph, Jason Burt, uttrykte det slik:

– En avgjørelse om å ansette en sportsdirektør er et bevis på at de er villige til å utvikle seg etter å ha falt bak.

De engelske fotballekspertene bruker ulike stillingsbetegnelser, men tilsvarer det som ofte kalles sportsdirektør i andre land. De færreste av dem tror at denne personen skal stå over Solskjær i hierarkiet på Carrington.

– United trenger en fotballdirektør. Da Sir Alex sluttet, så ble også David Gill borte i samme sesong. Og han ble aldri erstattet, fastslo Danny Higginbotham på talkSPORT sist uke. Han var lagkamerat med Solskjær i United. Gill var mannen som styrte butikken i Manchester United fra 2003 til 2013 – og siden ble etterfulgt av Ed Woodward.

Publisert: 02.04.19 kl. 08:19

