Haaland-intervju skaper reaksjoner – engelsk TV-profil «sjokkert»

Jacqui Oatley (45) er en av engelsk fotballs mest profilerte programledere. Hun synes ikke noe om måten Erling Braut Haaland (19) fremstår på i intervjuer.

Avslutningen på nordmannens intervju etter lørdagens 4–0-seier over Schalke 04 har skapt reaksjoner på sosiale medier. Spørsmålene omhandlet Haaland og lagkameratens målfeiring, og hyllesten til «den gule veggen»:

– Hvorfor gjorde dere det?

– Hvorfor ikke?

– Ville dere sende en melding?

– Ja.

– Hva var den?

– Til mine fans. Til våre fans.

– De betyr alt for deg og Borussia Dortmund?

– Ja! svarte Haaland og gikk mens reporteren takket for intervjuet.

Det er riktignok bare slutten på intervjuet som har blitt spredd på sosiale medier. I forkant av dette svarte Haaland mer utfyllende på flere spørsmål, som du kan se i videovinduet øverst i saken.

Oatley er blant de som har ytret seg om det norske stjerneskuddet på Twitter. Til et klipp av nordmannens mange korte svar i intervjuer det siste året skriver hun at hun mener unggutten «misbruker en ekte mulighet til å kommunisere med fansen som idoliserer ham».

Den engelske TV-profilen, som leder Sky Sports-programmet Sunday Supplement og er kjent som tidenes første kvinnelige fotballkommentator på det kjente BBC-programmet Match of the Day, sier til VG at hun har sett flere intervjuer med Haaland og snakket med norske og internasjonale mediefolk om ham etter helgens mye omtalte klipp.

– Han liker å få folk til å se dumme ut, og det passer ikke for meg. Det gjelder ikke bare en kjent fotballspiller, men generelt for folk. Hvorfor skulle noen få glede av det? Hvorfor er det greit å oppføre seg sånn bare fordi du er god til å score mål? Det funker ikke for meg på et menneskelig nivå, sier Oatley.

KJENT: Jacqui Oatley, her på den røde løperen i forbindelse med ITV Palooza i London i fjor. Foto: Ian West / PA Wire

Blant klippene hun har sett etter å ha oppdaget Haalands karakteristiske stil i intervjuer, er en sekvens fra september der nordmannen kikker bort på RB Salzburgs mediesjef og rister på hodet av «dårlige spørsmål» etter å ha scoret hat trick mot Genk i Champions League.

– Det sjokkerte meg. Jeg tror aldri jeg har hørt en 19-åring snakke sånn. Det er veldig uvanlig for en stor stjerne som er så vant til å gjøre mange intervjuer. Det var den største kvelden i livet hans, og reporteren ville bare få ham til å dele følelsene sine. Frekkheten var et sjokk for meg, sier Oatley.

Alf-Inge Haaland, som ble kontaktet søndag kveld og igjen mandag, har ikke besvart VGs henvendelser om kritikken. VG har også sendt en foreløpig ubesvart henvendelse til Borussia Dortmund mandag ettermiddag.

Viasport-profil og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft har tatt Haaland i forsvar og mener kritikken fra Oatley er feilslått.

Til VG sier han at han mener han har uttrykt seg tydelig nok på Twitter. Der skriver han at det vil være en «god idé» for Oatley ikke å være så «100 % i uttalelsene» sine.

– Noen kritiserer Erling Haalands intervju etter kampen mot Schalke. Jeg respekterer forskjellige meninger, men vennligst lytt til hele intervjuet før du gjør deg opp en mening. Og ikke den redigerte versjonen som har blitt sendt rundt på sosiale medier, skriver Fjørtoft.

Jærbuen og fotballforfatteren Nils Henrik Smith har også støttet Haaland på Twitter:

– Denne «kritikken» av Erling Braut Haaland som intervjuobjekt er noko av det mest arrogante og uopplyste våset eg har lese. Han svarar berre på spørsmåla han vert stilt slik det er naturleg for han. Har folk aldri møtt ein jærbu før?

– Jeg bare ser ingenting å reagere på her. Han svarer greit og innledningsvis ganske utfyllende på spørsmålene før han blir mer kortfattet på slutten. Å kalle ham «arrogant» og «uprofesjonell» og nærmest begå karakterdrap på ham basert på dette intervjuet, synes jeg er en ekstremt melodramatisk konklusjon fattet på syltynt grunnlag, utdyper Smith overfor VG.

Den danske TV3-journalisten Jon Pagh intervjuer også stadig spillere. Han skrev først en Twitter-melding der han delte den nevnte avslutningen av intervjuet etter helgens kamp, men selv om han nå har sett hele intervjuet, er dansken klar i sin oppfatning av hvordan Haaland fremstår – nemlig respektløs.

– Det jeg skrev på Twitter er ment som vurderingen av svarene han ga i dette intervjuet. Svarene fremstår for meg respektløse. Jeg oppfatter ikke min vurdering som spesielt hard eller kontroversiell. Det er ikke ment som en generell kritikk av Haaland, for jeg har aldri møtt ham og det kan være gode grunner til at han svarer slik, sier Pagh til VG.

Pagh er en rutinert journalist i dansk TV3, og har i flere år blant annet jobbet tett på dansk Superliga. Han er vant med intervjusituasjoner med spillere rett etter kamp, og understreker at også den som intervjuer ofte stiller svake eller provoserende spørsmål.

– Han som intervjuet, tåler dette fint, og vi som gjør den jobben, skal takle dette. Jeg vet jo at en spiller som Haaland får ekstremt mye oppmerksomhet, jeg har respekt for at de skal forholde seg til mange spørsmål, og han er en ung mann på 19 år som selvfølgelig skal få lov til å gi korte svar, sier Pagh før han legger til:

– Når du likevel står overfor personen som intervjuer deg, så er det minste du kan gjøre å anerkjenne det mennesket. Jeg mener noen må fortelle Haaland at dette kan oppfattes som respektløst. Hvis min sønn sier noe på en måte som jeg ikke liker, så sier jeg det til ham.

– Dette handler ikke om at noen skal ha noe imot Haaland. Jeg vil ikke at folk skal mislike ham. Det er en betraktning av hvordan han er i det intervjuet. Litt av problemet med sosiale medier er nok at dette oppfattes som hardere kritikk enn det er, sier Pagh.

TV-kjendisen Piers Morgan har delt en sammenfatning av Haaland-intervjuer og kalt oppførselen hans for «arroganse», mens BBC-programleder Gary Lineker har svart at Haaland har «mye å lære», men at han synes han har oppført seg greit når de har møttes til intervjuer.

Publisert: 18.05.20 kl. 13:14

